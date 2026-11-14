Tekirdağ sahilinde balığı kapan martının peşine diğer martılar takıldı - Son Dakika
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Tekirdağ sahilinde balığı kapan martının peşine diğer martılar takıldı

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Tekirdağ sahilinde balığı kapan martının peşine diğer martılar takıldı
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Tekirdağ sahilinde balığı kapan martının peşine diğer martılar takıldı
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Tekirdağ sahilinde vatandaşların attığı balığı kapan martı, diğerlerinin hedefi oldu. Balığı paylaşmak istemeyen martılar arasındaki havada kovalamaca çevredekiler tarafından gülümseyerek izlendi.

Marmara Denizi'nin sahilinde bu kez insanların değil, martıların rekabeti dikkat çekti. Vatandaşların attığı balığı paylaşmak istemeyen martılar arasında yaşanan kovalamaca ve kapışma, izleyenlere eğlenceli anlar yaşattı.

Tekirdağ sahilinde yiyecek arayışına çıkan martılar, vatandaşların attığı balık için adeta birbirine girdi. Bir martının gagasına aldığı balığı diğer martılar da gözüne kestirince sahilde hareketli dakikalar yaşandı. Balığı kapan martı uzaklaşmaya çalışırken, diğer martılar ise peşini bırakmadı.

Zaman zaman havada kovalamacaya dönüşen mücadelede martılar, balığı kapabilmek için birbirleriyle kıyasıya yarıştı. Bir martının kazandığı lokma, diğerinin hedefi olurken, sahilde yaşananlar adeta doğal yaşamın en eğlenceli rekabetlerinden birine sahne oldu.

Martıların balık uğruna verdiği mücadele çevrede bulunan vatandaşların da ilgisini çekti. O anları izleyenler gülümserken, ortaya renkli görüntüler çıktı.

Kaynak: İHA
Marmara DeniziHayvanlarTekirdağGüncelYaşamÇevreSon Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ sahilinde balığı kapan martının peşine diğer martılar takıldı - Son Dakika
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