Tekirdağ Süleymanpaşa\'da 10 dakikalık sağanakta vatandaşlar iş yerlerine sığındı

Tekirdağ Süleymanpaşa'da 10 dakikalık sağanakta vatandaşlar iş yerlerine sığındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde etkili olan sağanak yaklaşık 10 dakika sürdü, cadde ve sokaklar dereye döndü. Dışarıda olan vatandaşlar ıslanmamak için iş yerleri ve kapalı alanlara sığındı; akan yağmur suları kameralara yansıdı.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Bardaktan boşalırcasına yağan yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar adeta dereye döndü.
Tekirdağ'da yaklaşık 10 dakika süren şiddetli yağışta cadde ve sokaklar adeta dereye döndü. Yağışa hazırlıksız yakalanan ve o sırada dışarıda bulunan vatandaşlar ıslanmamak için çevredeki iş yerlerine ve kapalı alanlara sığındı. Kısa sürede etkisini gösteren sağanak Süleymanpaşa'da ilginç görüntüler oluştururken, yağmur sularının sokaklardan aktığı anlar kameralara yansıdı.
Kaynak: İHA
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