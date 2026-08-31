Tekkeköy'de Duman Paniği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tekkeköy'de Duman Paniği

Tekkeköy\'de Duman Paniği
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekkeköy'de bir fabrikadan çıkan duman nedeniyle kısa süreli panik yaşandı; yangın yok.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir fabrikanın bacasından yükselen yoğun duman, çevrede kısa süreli paniğe yol açtı. Yangın olduğu düşünülen dumanın, fabrikanın üretim faaliyetleri sırasında bacadan çıkan normal duman olduğu anlaşıldı.

Olay, Tekkeköy ilçesi Kirazlık mevkisinde meydana geldi. Bir fabrikanın bacasından yükselen yoğun dumanı gören vatandaşlar, durumu kısa süreliğine yangın sanarak endişe yaşadı. Bir süre sonra dumanın dağılmasıyla herhangi bir yangın olmadığı, bacadan çıkan dumanın normal üretim faaliyetinden kaynaklandığı anlaşıldı.

Olayda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Kaynak: İHA

Tekkeköy, Samsun, Çevre, Olay, Son Dakika

Son Dakika Çevre Tekkeköy'de Duman Paniği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rosenheim’da bıçaklı saldırı: İngiliz kadın hayatını kaybetti Rosenheim'da bıçaklı saldırı: İngiliz kadın hayatını kaybetti
Girne’deki gemi kazası için Türkiye’de hazırlık: Ekipler teyakkuzda Girne'deki gemi kazası için Türkiye'de hazırlık: Ekipler teyakkuzda
Cem Yılmaz fotoğraf paylaşıp anlattı Kalp krizi böyle gelmiş Cem Yılmaz fotoğraf paylaşıp anlattı! Kalp krizi böyle gelmiş
Fatih’te emekli polis dehşeti: 3 ölü Fatih'te emekli polis dehşeti: 3 ölü
Siyaset dünyası Anıtkabir’de buluştu tüm liderler aynı karede Siyaset dünyası Anıtkabir’de buluştu; tüm liderler aynı karede
Kedi ısırmıştı: 4 yaşındaki çocuk kuduzdan hayatını kaybetti Kedi ısırmıştı: 4 yaşındaki çocuk kuduzdan hayatını kaybetti

13:28
Vatandaşlık maaşında tarih belli oldu Geliri düşük olanlara fark ödenecek
Vatandaşlık maaşında tarih belli oldu! Geliri düşük olanlara fark ödenecek
13:23
Girne’deki gemi faciasıyla ilgili mahkemeye çıkarılan 9 kişi hakkında tutuklama kararı
Girne'deki gemi faciasıyla ilgili mahkemeye çıkarılan 9 kişi hakkında tutuklama kararı
13:20
Vay be Icardi Bir zamanlar kraldı, şimdi ortada kaldı
Vay be Icardi! Bir zamanlar kraldı, şimdi ortada kaldı
12:14
Yunanistan’ın gökyüzüne İsrail kalkanı 3 sistem tek ağda birleşecek
Yunanistan'ın gökyüzüne İsrail kalkanı! 3 sistem tek ağda birleşecek
12:03
Türkiye’yi ayağa kaldıran video Vatandaşlar Bakan Çiftçi’yi etiketliyor
Türkiye'yi ayağa kaldıran video! Vatandaşlar Bakan Çiftçi'yi etiketliyor
10:52
Uygun fiyatlı Togg geliyor İşte satılacağı rakam ve teslim tarihi
Uygun fiyatlı Togg geliyor! İşte satılacağı rakam ve teslim tarihi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2026 13:46:05. #.0.3#
SON DAKİKA: Tekkeköy'de Duman Paniği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement