TEM Otoyolu'nun İstanbul yönü 25 Eylül'de yeniden trafiğe açılacak
Kocaeli'de TEM Otoyolu'nun Dilovası ile İzmit Doğu kavşakları arasındaki üstyapı onarım çalışmaları 25 Eylül'de tamamlanacak. 12 Ağustos'tan beri kapalı olan İstanbul yönü, 7 gün 24 saat kesintisiz sürdürülen çalışmaların ardından yeniden ulaşıma açılacak.
Kocaeli'de TEM Otoyolu'nun Dilovası Kavşağı ile İzmit Doğu Kavşağı arasındaki üstyapı onarım çalışmalarında sona geliniyor. 12 Ağustos'ta İstanbul yönünde başlatılan çalışmaların 25 Eylül'de tamamlanarak yolun yeniden trafiğe açılması planlanıyor.
Kocaeli'de TEM Otoyolu'nun Dilovası Kavşağı ile İzmit Doğu Kavşağı arasında Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü'nce yürütülen üstyapı onarım çalışmaları çalışmalar kapsamında, otoyolun İstanbul yönü 12 Ağustos'ta trafiğe kapatılırken, imalatların 25 Eylül'de tamamlanarak yolun yeniden ulaşıma açılması planlanıyor. Çalışmaların 7 gün 24 saat esasına göre sürdürüldüğü belirtilirken, kesintisiz çalışma yöntemiyle günlük üretim miktarının artırılması, ekipman ve iş gücünün daha verimli kullanılması ve asfalt imalatlarının teknik açıdan daha kontrollü yürütülmesi hedefleniyor. Bu yöntemle çalışmaların tamamlanma süresinin de kısaltılması amaçlanıyor.
Köprü ve viyadükler de onarılıyor
Güzergahtaki üstyapı onarım çalışmalarının yanı sıra köprü ve viyadüklerdeki betonarme elemanlar ile genleşme derzlerinin onarımları gerçekleştiriliyor. Ayrıca otokorkulukların tamiratı ve yol çizgilerinin yenilenmesi çalışmaları da yürütülüyor. Çalışma programının Kurban Bayramı ile LGS ve YKS sınav tarihleri dikkate alınarak, mevsim şartları açısından uygun olan haziran, temmuz, ağustos ve eylül aylarında sürdürülmesinin planlandığı bildirildi.
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