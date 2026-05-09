Erzincan'ın Tercan ilçesinde, mayıs ayında etkisini sürdüren yoğun kar nedeniyle kapanan Yaylım köyü Kilise mezrasının yolu, İl Özel İdaresi ekiplerince ulaşıma açılıyor.
Tercan İlçe Özel İdaresi ekipleri, yer yer 5 metreyi bulan kar nedeniyle kapanan 14 kilometrelik mezra yolunda çalışma başlattı.
Tercan Şantiye Şefi Fahri Kaya, yoğun kar kütleleri nedeniyle ekiplerin zaman zaman güçlük yaşadığını belirtti.
Kaya, "Yer yer 5 metreyi bulan kar kalınlığı nedeniyle kapalı olan 14 kilometrelik mezra yolunda ekiplerimiz 5 gün süren çalışma yürüttü. Çalışmalar sonucunda mezraya ulaşım sağlandı." dedi.
Bölgede karla mücadele çalışmalarının aralıksız sürdüğü bildirildi. - ERZİNCAN
Son Dakika › Çevre › Tercan'da Mezra Yolu Ulaşıma Açıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?