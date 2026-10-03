Tercan'da patates hasadı başladı, Erzincan'da geçen yıl 10 bin 595 ton üretildi - Son Dakika
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Tercan'da patates hasadı başladı, Erzincan'da geçen yıl 10 bin 595 ton üretildi

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Tercan\'da patates hasadı başladı, Erzincan\'da geçen yıl 10 bin 595 ton üretildi
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Erzincan'ın Tercan ilçesinde patates hasadı başladı; belde ve köylerde üreticiler kışlık patatesleri hasat ediyor. Erzincan genelinde geçen yıl 3 bin 751 dekar alanda 10 bin 595 ton patates üretildi; İl Tarım ve Orman Müdürlüğü üreticilere bereketli sezon temennisinde bulundu.

Erzincan'ın Tercan ilçesinde patates hasadına başlandı.

İlçeye bağlı belde ve köylerde üreticiler, tarlalarda yetiştirdikleri kışlık patatesleri hasat ediyor.

Erzincan genelinde geçen yıl 3 bin 751 dekar alanda 10 bin 595 ton patates üretimi gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, üreticilere bereketli, verimli ve kazançlı bir hasat sezonu temennisinde bulunuldu.

Kaynak: İHA
ErzincanEkonomiÜretimGüncelTercanTarımÇevreSon Dakika

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SON DAKİKA: Tercan'da patates hasadı başladı, Erzincan'da geçen yıl 10 bin 595 ton üretildi - Son Dakika
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