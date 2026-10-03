Tercan\'da patates hasadı başladı, Erzincan\'da geçen yıl 10 bin 595 ton üretildi

Erzincan'ın Tercan ilçesinde patates hasadına başlandı.

İlçeye bağlı belde ve köylerde üreticiler, tarlalarda yetiştirdikleri kışlık patatesleri hasat ediyor.

Erzincan genelinde geçen yıl 3 bin 751 dekar alanda 10 bin 595 ton patates üretimi gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, üreticilere bereketli, verimli ve kazançlı bir hasat sezonu temennisinde bulunuldu.