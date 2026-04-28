Terminal yolu yenileniyor

Bursa'da şehrin 17 ilçesinde ulaşım yatırımlarını hız kesmeden sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, trafik akışının yoğun olduğu ve her gün binlerce aracın kullandığı İstanbul Caddesi üzerinde bulunan Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne giden yan yolda asfalt yenileme çalışmalarını başlattı.

Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, 2 kilometre uzunluğunda ve 8 metre genişliğinde, 2 gidiş 2 geliş olarak kullanılan duble yolda ekipler yoğun mesaisini sürdürüyor. Yapılan çalışmalarla birlikte bölgedeki trafik akışının daha güvenli, konforlu ve nitelikli hale getirilmesi hedefleniyor. - BURSA