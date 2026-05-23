Başkan Yazıcıoğlu akıntıyla gelen ağaç parçalarını kendi elleriyle topladı

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Almus Barajı'nın maksimum doluluğa ulaşmasıyla su seviyesi yükselen Yeşilırmak'ta incelemelerde bulundu. İnceleme sırasında nehir kenarında çevre temizliğine destek veren Başkan Yazıcıoğlu, akıntıyla gelen ağaç parçalarını kendi imkanlarıyla ırmaktan çıkardı.

Almus ilçesindeki Almus Barajı'nın yüzde 100 doluluk oranına ulaşması ve su tahliyesinin yapılması, Tokat kent merkezinden geçen Yeşilırmak'taki su debisini artırdı. Yüksek kesimlerden gelen taşkın sularıyla birlikte çok sayıda ağaç ve dal parçası da Yeşilırmak'a taşındı. Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, su seviyesinin yükseldiği Yeşilırmak kenarına giderek yürütülen çalışmaları ve nehirdeki durumu yerinde inceledi. İnceleme esnasında nehir yatağındaki ağaç parçalarını fark eden Başkan Yazıcıoğlu, çevre temizliğine bizzat katıldı. Yakınındaki personelle birlikte nehir kenarına eğilen Yazıcıoğlu, akıntıyla sürüklenen ve kıyıya vuran büyük odun ve ağaç parçalarını kendi elleriyle nehir dışına çıkardı. - TOKAT