Tokat Belediyesi tarafından sel ve taşkın riskine karşı önlemler artırıldı

04.05.2026 12:25  Güncelleme: 12:27
Tokat'ta etkili olan yağışlar sonrası Yeşilırmak'ta oluşabilecek sel ve taşkın riskine karşı yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, sahada yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek süreci yakından takip etti. Şehir genelinde sürdürülen çalışmalarda; dere yatakları, köprü çevreleri ve riskli bölgelerde kontroller sıklaştırılırken, su baskını, heyelan ve zemin çökmesi riski bulunan alanlarda önlemler artırıldı. Muhtemel olumsuzluklara karşı ekiplerin sahadaki hazırlıkları sürüyor.

İlk andan itibaren sahada etkin mücadele

Yağışın etkisini göstermeye başladığı ilk andan itibaren sahaya intikal eden Tokat İl Özel İdaresi, Tokat Belediyesi, Devlet Su İşleri (DSİ) ve AFAD ekipleri, sel ve taşkın riskine karşı yoğun bir çalışma yürütüyor. Şehrin farklı noktalarında eş zamanlı olarak sürdürülen çalışmalarla süreç anlık olarak takip ediyor.

Başkan Yazıcıoğlu: "Tüm imkanlarımızla sahadayız"

Sahadaki incelemeleri sırasında açıklamalarda bulunan Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, sürecin titizlikle yürütüldüğünü belirterek; "Yağışın etkisini göstermeye başladığı ilk andan itibaren ekiplerimiz ve ilgili kurumlarımızla birlikte sahada görev başındayız. Yeşilırmak'ta oluşabilecek sel ve taşkın riskine karşı gerekli tüm tedbirleri alıyor, süreci anbean takip ediyoruz. Hemşerilerimizin can ve mal güvenliği için tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Sel ve taşkın riski bulunan dere yataklarından uzak durulmasını, zemin çökmesi ve heyelan riski taşıyan bölgelerden kaçınılmasını, riskli alanlarda azami dikkat gösterilmesini ve resmi kurumlar tarafından yapılacak uyarıların yakından takip edilmesini önemle rica ediyoruz" dedi. - TOKAT

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çağdaş Atan sevilen diziye konuk oyuncu oldu Görenler şaştı kaldı
Zuhal Böcek’in ifadesi çok tartışılacak
Polis, öğretmen, vaiz Kritik veri açıklandı, memur için zam tablosu ortaya çıktı
Ayyüce Türkeş, kokoreç yemeye çakarlı konvoyuyla gitti
Arıların saldırdığı sürüde telef olan hayvan sayısı sanılandan daha fazlaymış
Burası ABD değil Şanlıurfa Dev hortum büyük panik yarattı
