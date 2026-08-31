Toprak Koruma Kurulu Toplantısı, Vali Aydın Baruş'un başkanlığında gerçekleştirildi.

İlgili kurum temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda, 12 gündem maddesi görüşülerek değerlendirmeye alındı. Toplantıda; tarım arazilerinin korunması, verimli toprakların amacı dışında kullanımının önlenmesi, arazi kullanım talepleri ile toprak ve arazi kaynaklarının sürdürülebilir şekilde değerlendirilmesine ilişkin konular ele alındı.

Tarımsal üretimin devamlılığının sağlanması ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakılması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında kurul üyeleri görüş ve değerlendirmelerini paylaştı.