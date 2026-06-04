Tortum Şelalesi ilkbaharda görsel şölene dönüştü

Erzurum'un Uzundere ilçesinde bulunan Tortum Şelalesi, ilkbaharın gelişiyle birlikte coşan suları ve canlanan doğasıyla ziyaretçilerine eşsiz manzaralar sunuyor.

Türkiye'nin en büyük şelalesi olma özelliğini taşıyan Tortum Şelalesi, 48 metre yüksekliği ve 21 metre genişliğiyle her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. 18. yüzyılda meydana gelen büyük bir heyelan sonucu Tortum Çayı'nın önünün kapanmasıyla oluşan şelale, doğal güzelliğiyle bölgenin en önemli turizm destinasyonları arasında yer alıyor.

Erzurum-Artvin kara yolunun 110. kilometresinde bulunan ve 2016 yılında Uluslararası Sakin Kentler Birliği tarafından Türkiye'nin 11'inci sakin kenti seçilen Uzundere sınırları içerisindeki Tortum Şelalesi, özellikle ilkbahar aylarında eriyen kar sularının etkisiyle daha gür akarak ziyaretçilerine görsel şölen yaşatıyor. Kış mevsiminin yaklaşık altı ay sürdüğü Erzurum'da havaların ısınmasıyla birlikte doğanın yeniden canlandığını belirten ziyaretçiler, Tortum Şelalesi'nin bölgenin en önemli doğal değerlerinden biri olduğunu ifade etti. Uzundere Belediye Başkanı Muhammet Halis Özsoy ise ilçenin doğal ve turistik değerlerini koruyarak gelecek nesillere aktarmayı hedeflediklerini söyledi.

Başkan Özsoy, "Baharın gelişiyle birlikte doğanın farklı renkleri Tortum Şelalesi çevresinde eşsiz bir manzara oluşturuyor. Uzundere'nin sahip olduğu doğal ve turistik değerlerin korunması ve sürdürülebilir bir anlayışla geliştirilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda Tortum Gölü ve Şelalesi çevresinde planlı, güvenli ve çevre dostu kullanım alanlarının oluşturulmasını hedefliyoruz" dedi.

Bölge için hazırlanan fizibilite çalışmalarının tamamlanmasının ardından ekoturizm ve doğa sporları altyapısının güçlendirilmesinin planlandığını kaydeden Özsoy, kırsal turizm potansiyelinin artırılması ve Uzundere'nin sakin şehir kimliğini destekleyecek yatırımların hayata geçirilmesiyle ilçenin ekonomik, sosyal ve turistik gelişimine önemli katkılar sağlanmasının amaçlandığını ifade etti.

İlkbaharın tüm güzelliklerini yansıtan Tortum Şelalesi, doğaseverler ve fotoğraf tutkunları için bölgenin en cazip ziyaret noktalarından biri olmaya devam ediyor. - ERZURUM