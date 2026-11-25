Trabzon'da dün şiddetli yağış sonrası ortaya çıkan alt yapı sorunları çözüm beklerken, şehirde hayat normale döndü.

İl genelinde çok sayıda su baskını, toprak kayması, heyelan ve yağmur sularının neden olduğu tıkanmalar nedeniyle yollar ulaşıma kapanırken; büyükşehir ve ilçe belediyeleri, Karayolları, TİSKİ, DSİ ve itfaiye ekipleri gece boyunca çalışmalarını sürdürdü.

Trabzon'da dün öğleden sonra başlayan ve akşam saatlerinde etkisini arttıran sağanak yağış, kent genelinde birçok noktada olumsuzluklara neden oldu. İl genelinde çok sayıda su baskını, toprak kayması, heyelan ve yağmur sularının neden olduğu tıkanmalar nedeniyle yollar ulaşıma kapandı. Kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için gece boyunca ekipler, yoğun çalışma yürüttü.

En fazla yağış Beşikdüzü ilçesine düştü

Meteoroloji İl Müdürlüğü'nden elde edilen verilere göre, en fazla yağış Beşikdüzü ilçesine düştü. İlçede metrekareye 68,8 kilogram yağış düşerken, bu ilçeyi 64,52 kilogramla Çarşıbaşı Yoroz ve 61,8 kilogramla Trabzon Bölge ölçüm istasyonu izledi. Arsin'de ise metrekareye 58, Ortahisar'da 54,69, Vakfıkebir-Hamzalı'da ise metrekareye 54,44 kilogram yağış düştü.

Trabzon-Gümüşhane karayolunda ulaşım normale döndü

Aşırı yağışa bağlı olarak dün akşam Trabzon-Gümüşhane karayolu Eren Bülbül Tüneli mevkiinde heyelan yaşandı. Heyelanın yolu kapatması ile ulaşım durdu, bölgede uzun araç kuyrukları oluştu. Karayolları ve Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin uzun uğraşları sonrasında toprak ve çamur temizlenerek yol ulaşıma açıldı.

Ortahisar ilçesinde 1 No'lu Beşirli Mahallesi'ndeki bir siteye ait istinat duvarı büyük bir gürültüyle çöktü. Duvarın çökmesiyle birlikte kopan toprak ve kaya parçaları, park halindeki 5 aracın üzerine devrildi. Toprak altında kalan araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Şiddetli yağıştan Trabzon Havalimanı da nasibini aldı. Havalimanı İç Hatlar Terminali geliş bölümü önündeki alan her yağmur sonrasında olduğu gibi yine göle döndü. Büyükşehir Belediyesi ekipleri uzun uğraşlar sonrasında bölgedeki rögarları açarak suyu tahliye etmeyi başardı.

Ortahisar ilçesi Kaymaklı mahallesinde ise istinat duvarının çökmesi sonucu özel bir otomotiv firmasında çalışan 1 kişi toprak altında kalarak yaralandı. Y.K. (51) isimli yaralı şahıs Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ortahisar ilçesinin dışında yağışlar Yomra, Sürmene, Vakfıkebir ve Beşikdüzü ilçelerinde etkili oldu. Vakfıkebir ilçesinde sağanak yağış, Caferli-Rıdvanlı Mahalleleri Grup Yolu'nda heyelana neden oldu. Toprak kayması nedeniyle ulaşıma kapanan yol, yapılan çalışmaların ardından ulaşıma açıldı.

Beşikdüzü ilçesinde ise şiddetli yağış sonrası Beşikdüzü-Şalpazarı yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. Beşikdüzü Belediyesi ve Karayolları ekipleri, özellikle gece saatlerinde kapanan yolları yeniden ulaşıma açmak için yoğun mesai harcadı. Yine Vakfıkebir-Beşikdüzü arasındaki iç yol göle dönerken, yoldaki suyun tahliyesi için yoğun çalışma yürütüldü.

Zarha Deresi taştı

Sürmene ilçesinde ise şiddetli yağış sonrası Orta Mahalle ve Soğuksu Mahallesi'nde hayat zorlaştı. Zarha Deresi taşarken, yaşanan su baskınları nedeniyle Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk İlkokulu'nda eğitime bir gün ara verildi. Araklı ilçesinde de yoğun yağış nedeniyle birçok noktada yağmur sularının oluşturduğu tıkanmalar yaşandı. Yağışın neden olduğu olumsuzlukların giderilmesi amacıyla ekiplerin mesaisi gece boyunca devam etti.

Trabzon genelinde etkili olan sağanak yağışın ardından ekiplerin birçok ilçede müdahaleleri gece boyu devam ederken, sabah saatleri ile birlikte yağmurun da şiddetini yitirmesi ile sular çekildi, hayat normale döndü.

Ancak yöre halkı şiddetli yağış sonrası ortaya çıkan alt yapı sorunlarına dikkat çekerken, yağmur sularının denize ulaştırılması için gerekli olan alt yapının bir an önce sağlanmasını umut ediyor.