Trabzon sahilinde çöp seferberliği

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde Beşirli ile Faroz Limanı arasındaki sahil şeridi çöplerden temizleniyor.

Deniz dalgalarının kıyıya vurduğu plastik atıklar, cam şişeler, metal kutular ve ambalaj atıkları Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından tek tek toplanarak geri dönüşüm tesislerine gönderilmek üzere ayrıştırılıyor.

Özellikle vatandaşların yoğun olarak vakit geçirdiği sahil şeridinde temizlik yapılarak kötü görüntünün önüne geçilmeye çalışılırken, hem çevre kirliliğinin önüne geçilmesi hem de deniz ekosisteminin korunması hedefleniyor. - TRABZON