Trabzon Ortahisar Çağlayan Mahallesi\'nde toprak kayması işçinin ölümüne neden oldu

Trabzon'un Ortahisar ilçesine bağlı Çağlayan Mahallesi'nde meydana gelen toprak kaymasında bir işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, saat 08.45 sıralarında Çağlayan Mahallesi Gülle Küme Evleri mevkiinde bir vatandaşın evinin arka kısmında kazı çalışması yapması için tuttuğu Ali Turhal (51) isimli işçi, toprak altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, UMKE, itfaiye ve sağlık ekipleri ile iş makineleri sevk edildi. Toprak altında kalan Ali Turhal'ın cansız bedeni, ekipler tarafından çıkartıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.