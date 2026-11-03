Trabzon\'un Akçaabat ilçesinde Sera Vadisi ıslahı için ihale 5 Kasım\'da başlayacak

Trabzon'da taşkın riskinin azaltılması ve turizm potansiyelinin geliştirilmesi amacıyla Sera Vadisi'nde yürütülecek ıslah çalışmaları kapsamında ihale süreci 5 Kasım'da başlayacak. Proje kapsamında dere ıslahı, duvarlar, tersip bentleri, köprüler ve geçiş menfezlerinin yapılması planlanıyor.

Sera Vadisi'nin hem taşkınlar hem de turizm açısından önemli bir bölge olduğunu belirten Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, bölgenin turizm potansiyelinin daha iyi değerlendirilebilmesi için ıslah çalışmalarının büyük önem taşıdığını ifade etti.

Proje kapsamında hayata geçirilecek dere ıslahı duvarları, tersip bentleri, köprüler ve geçiş menfezlerinin vadideki ıslah sürecinin önemli bir parçası olacağını belirten Ekim, "Sera Vadisi bizim için hem taşkınlar hem de turizm açısından önemli bir bölge. Turizmin gelişebilmesi adına bu bölgenin ıslah edilmesi gerekiyor. Bununla ilgili ihale süreci 5 Kasım'da başlayacak. İnşallah ihale süreci hayırlısıyla tamamlandıktan sonra bölgedeki ıslah çalışmalarını belli bir oranda tamamlamış olacağız. Bu konuda, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere şehrimize katkı sunan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Sera Vadisi'nin başlangıcından yukarıya doğru Uçarsu Şelalesi'ne ve Akçaköy tarafına kadar doğal güzellikleriyle görülmesi gereken birçok yerimiz var. Bu ıslah çalışmaları da söz konusu güzellikleri destekleyecek bir proje. İnşallah hayırlısıyla tamamlanmış olacak. Bu çalışmalar kapsamında dere ıslahı için duvarlar, tersip bentleri, köprüler ve geçiş menfezleri gibi projeler yer alıyor. Bunlar, vadideki ıslah sürecini tamamlayarak çalışmaları nihayete erdirecek projelerin bir parçası" dedi.

İhale kapsamında dere yatağında kapsamlı imalatlar gerçekleştirilecek. Projede 9 adet tersip bendi, 2 bin 410 metre beton U kanal ve korkulukları ile 2 bin 160 metre kagir duvar ve korkulukları yapılacak. Ayrıca 100 metre ızgaralı beton U kanal, çift taraflı 800 metre taşkın kontrol tesisi ve 21 adet betonarme menfez ile ricat duvarları inşa edilecek. Çalışmaların farklı noktalarında brit ve çelik yaya köprüleri de yapılacak.

Trabzon'un Akçaabat ilçesi Yıldızlı Mahallesi'nde yeşil bir vadinin içinde yer alan Sera Gölü, özellikle Arap turistlerin gözdesi. Akçaabat ilçesindeki Derecik Vadisi'nde 1950'de meydana gelen heyelanın ardından yamaçlardan kopan büyük kayaların Sera Deresi'nin önünü kapatmasıyla oluşan Sera Gölü, 2010 yılında tabiat parkı ilan edildi. Hem Trabzon il merkezine hem de Akçaabat'a yakın mesafedeki göl, ulaşım kolaylığının yanı sıra eşsiz manzarası ile ilgi çekiyor.

Sera Gölü, geçmişte yaşanan sel felaketlerinin ardından ortaya çıkan görüntülerle gündeme gelmiş, sel sularının taşıdığı odun, çöp ve balçık gölün yüzeyini kaplamıştı. Gölde temizlik çalışmalarında binlerce kamyon balçık ve çamur çıkarılmıştı.