Tunceli Çemişgezek'te ayı baraj gölünde uzun süre yüzerek karşıya geçmeye çalıştı
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde bir ayı, Rabat Çayı ile Keban Baraj Gölü'nün birleştiği noktada suya girerek uzun süre yüzdü. O anlar bölgeden araçlarıyla geçen vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde, suya girerek karşıya geçmeye çalışan ayı, uzun süre yüzdü. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, Çemişgezek ilçesine bağlı Akçayunt köyü yol kavşağı altında bulunan bölgede meydana geldi. Rabat Çayı ile Keban Baraj Gölü'nün birleştiği noktada kıyıya gelen ayı, bir süre sonra suya girdi. Derin sularda uzun mesafe yüzerek karşıya geçmeye çalışan ayıyı gören ve bölgeden araçlarıyla geçen vatandaşlar, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
Ayının baraj gölü üzerinde yüzerek ilerlediği anlar görüntülere yansıdı.
Kaynak: İHA
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