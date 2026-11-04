Tunceli Çemişgezek\'te kurt, traktörle çift süren çiftçinin yanında dolaştı

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde tarlada çift süren çiftçi, beklenmedik bir misafirle karşılaştı. Traktörün yanına kadar yaklaşan kurt, bir süre çiftçinin yanında dolaştıktan sonra gözden kayboldu.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine bağlı Bağsuyu köyünde yaşayan çiftçi Abdullah Özcan, tarlasında traktörle çift sürdüğü sırada kendisine doğru yaklaşan kurdu fark etti. Traktörün hemen yanında bir süre dolaşan kurt, çiftçinin çalışmasını sürdürmesine rağmen bölgeden ayrılmadı. Bir süre sonra tarladan uzaklaşan kurt, gözden kayboldu.