Tunceli Çemişgezek'te kurt, traktörle çift süren çiftçinin yanında dolaştı - Son Dakika
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Tunceli Çemişgezek'te kurt, traktörle çift süren çiftçinin yanında dolaştı

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Tunceli Çemişgezek\'te kurt, traktörle çift süren çiftçinin yanında dolaştı
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Tunceli Çemişgezek\'te kurt, traktörle çift süren çiftçinin yanında dolaştı
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Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine bağlı Bağsuyu köyünde traktörle çift süren çiftçinin yanına bir kurt yaklaştı. Traktörün hemen yanında bir süre dolaşan kurt, çiftçinin işini sürdürmesine rağmen hemen uzaklaşmadı ve ardından tarladan ayrılarak gözden kayboldu.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde tarlada çift süren çiftçi, beklenmedik bir misafirle karşılaştı. Traktörün yanına kadar yaklaşan kurt, bir süre çiftçinin yanında dolaştıktan sonra gözden kayboldu.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine bağlı Bağsuyu köyünde yaşayan çiftçi Abdullah Özcan, tarlasında traktörle çift sürdüğü sırada kendisine doğru yaklaşan kurdu fark etti. Traktörün hemen yanında bir süre dolaşan kurt, çiftçinin çalışmasını sürdürmesine rağmen bölgeden ayrılmadı. Bir süre sonra tarladan uzaklaşan kurt, gözden kayboldu.

Kaynak: İHA
ÇemişgezekTunceliGüncelYaşamÇevreSon Dakika

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