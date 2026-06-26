Tunceli'nin Pülümür ilçesine bağlı Gökçekonak yolu, Kırmızı Köprü mevkisinde iki tilki yavrusu kara yolunda görüntülendi.
Doğal yaşam alanlarından yola çıkan tilki yavruları bir süre yol üzerinde dolaşırken, o anlar bölgeden geçen sürücü Sezer Aksöyek tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde çevrelerini meraklı gözlerle inceleyen yavru tilkiler, kısa süre sonra yol kenarındaki doğal yaşam alanlarına dönerek gözden kayboldu. - TUNCELİ
Son Dakika › Çevre › Tunceli'de Tilki Yavruları Kamerada - Son Dakika
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