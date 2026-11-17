Türk sinemasının sultanı Türkan Şoray, COP31'de 'Sinemasına bir ağacın adını veren ülke: Türkiye' etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen söyleşide sevenleriyle buluştu.

Türkan Şoray, ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği söyleşide Yeşilçam'ın unutulmaz yıllarını, film setlerindeki dayanışma kültürünü ve sinema yolculuğundan anılarını paylaştı. Dakikalarca ayakta alkışlanarak sahneye çıkan Şoray, kısıtlı imkanlarla büyük işler başaran Yeşilçam'ın bugün sürdürülebilir sinema anlayışına ilham verebileceğini vurguladı.

Türkan Şoray COP31 kapsamında gerçekleştirilen söyleşi öncesinde Sinema Genel Müdürlüğü standını ziyaret etti. Ardından kendisi için düzenlenen söyleşide sinemaseverlerle bir araya geldi. Programın açılışında konuşan Sinema Genel Müdürü Birol Güven, Türkiye'nin sinema ve televizyon alanındaki güçlü birikimine dikkat çekti. Türkiye'nin sinemayla ilişkisinin 100 yılı aştığını belirten Güven, "Çok büyük bir hazineye sahibiz. Son 20 yılda da bu sinemanın üzerine çok büyük bir televizyon endüstrisi inşa ettik. Dünyada yaklaşık 1 milyar insan bizim dizilerimizi seyrediyor. Çok büyüdük ve böylece karbon ayak izimiz de arttı. Oysa bizim sinema geleneğimiz öyle değil. Biz, bir ağacın adını sinemasına veren tek ülkeyiz. Dünya sinema endüstrisinin Yeşilçam'dan öğreneceği çok şey var" dedi.

Güven, Yeşilçam'ın bu birikimini ve geçmişin üretim şartlarını en iyi bilen isimlerden biriyle konuşacaklarını belirterek Türkan Şoray'ı sahneye davet etti. Salondakilerin yoğun alkışları eşliğinde sahneye çıkan Şoray, dakikalarca ayakta alkışlandı.

"Yeşilçam yokluklar içinde güzel işler yaptı"

Yeşilçam dönemindeki film setlerinin çalışma şartlarını anlatan Türkan Şoray, geçmişle bugünün sinema üretim süreçleri arasındaki farklara dikkat çekti. O yıllarda çok daha küçük ekiplerle çalıştıklarını belirten Şoray, "Bizim setlerimizde 15 kişi oluyorduk. Şimdiki setlerde 100 kişi var. Yeşilçam yokluklar içinde çok güzel işler yaptı. Yokluk mücadeleyi doğurdu" diye konuştu.

Kendi sinema yolculuğundan örnekler veren Şoray, o dönemde oyuncuların bugünkü gibi karavanlarının olmadığını, hazırlıklarını çoğu zaman otomobillerde yaptıklarını anlattı. Köylerde çekim yaparken evlerin kapısını çalıp giyinmek için izin istediklerini söyleyen efsane isim "Benim hiç karavanım olmadı. Arabaların içinde giyinirdik. Camlara örtüler koyardık. Köydeysek önümüze gelen evin kapısını çalardık. 'Evinizde giyinebilir miyiz?' diye sorardık. Her ev bizim evimizdi. Bizi çok güzel karşılıyorlardı" sözleriyle o yılların sıcaklığını ve dayanışma ortamını hatırlattı.

Yeşilçam'daki imece kültürüne de değinen Şoray, filmlerin büyük bir dayanışma içinde çekildiğini belirterek, "İmece usulü film çekiyorduk" dedi.

"220 filmdeki kostümlerimin hepsi bana aitti"

Kariyeri boyunca 220 filmde rol aldığını anlatan Türkan Şoray, Yeşilçam döneminde oyuncuların film hazırlıklarının pek çok sorumluluğunu kendilerinin üstlendiğini de dile getirdi. Filmlerinde kullandığı kostümlerin tamamının kendisine ait olduğunu belirten sanatçı, kostüm masraflarını da kendisinin karşıladığını söyledi. Her filmde yaklaşık 18 kostüm kullandığını anlatan Şoray, geçmişin film üretim şartlarına ilişkin anılarını paylaştı.

Filmlerin çoğunlukla aynı mekanlarda çekildiğini anlatan Şoray, çekim yaptıkları bölgelerde yöre halkını da filmlere dahil ettiklerini belirtti. Birol Güven'in bu konudaki sorusu üzerine Bodrum Hakimi ve Dönüş filmlerinden örnekler veren sanatçı, yöre halkını çekimlere davet ettiklerini söyledi.

Kadir İnanır'ı andı duygusal anlar yaşadı

Söyleşi sırasında seyircilerle kurduğu samimi diyaloglar da dikkat çekti. Bir izleyicinin 'Kara Gözlüm'ü en sevdiği film olarak dile getirmesi üzerine Kadir İnanır'ı anan Şoray, duygusal anlar yaşadı.

Salondaki sevenleriyle sohbet eden sanatçı, doğum günü olan bir hayranını sahneye davet ederek birlikte fotoğraf çektirdi. Bir başka hayranının kendisine sarılmak için sahneye çıkması da salonda sıcak ve neşeli anlar yaşanmasını sağladı.

"Mutlu musunuz?" sorusunu ise "Seyircilerimle birlikte olduğum her an çok mutluyum" sözleriyle yanıtlayan Şoray, hayranlarının yoğun ilgisi ve sevgisiyle karşılandı.

Söyleşinin sonunda genç sinemacılara tavsiyelerde bulunan Türkan Şoray, sinemanın büyük bir emek ve özveri gerektirdiğini vurguladı. Gençlerin sinemayı hayatlarının önceliğine almaları gerektiğini belirten Şoray, "Sinemanın ciddiyetini anlayıp onu hayatının önceliğine almalı" dedi.

Söyleşi; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un eşi Şengül Kurum'un Türkan Şoray'a çiçek takdim etmesi ve hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.