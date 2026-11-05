Türkeli'de sağanak sonrası hasar gören noktaları Kaymakam Cezmi Kandemir inceledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Türkeli'de sağanak sonrası hasar gören noktaları Kaymakam Cezmi Kandemir inceledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkeli\'de sağanak sonrası hasar gören noktaları Kaymakam Cezmi Kandemir inceledi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Türkeli'de etkili olan sağanak yağışın ardından oluşan zararlar, Kaymakam Cezmi Kandemir ve heyet tarafından yerinde incelendi. İnceleme Ayaz köyü, Düzköy, Gökçealan, Helaldı Deresi ile Türkeli-Çatalzeytin karayolunda yapıldı; yetkililer hasar ve çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Türkeli Kaymakamı Cezmi Kandemir, ilçede etkili olan sağanak yağışın ardından meydana gelen zararları yerinde inceledi.

Türkeli ilçesinde etkili olan yoğun sağanak yağışın ardından ilçenin farklı noktalarında meydana gelen zararlar yerinde incelendi. Kaymakam Cezmi Kandemir, beraberindeki heyetle birlikte yağıştan etkilenen bölgelerde yürütülen çalışmaları takip etti.

Kaymakam Cezmi Kandemir, beraberinde İl Genel Meclisi Üyeleri Nihat Demircan ve Asım Can, İlçe Özel İdaresi Müdürü Cengiz Özcan ve İlçe Özel İdare Şantiye Şefi Muharrem Demircan ile birlikte incelemelerde bulundu.

İncelemeler kapsamında Ayaz köyü, Düzköy, Gökçealan köyü, Helaldı Deresi ile Türkeli-Çatalzeytin karayolunun Güllüsu ve Oymayaka mevkileri ziyaret edildi.

Yoğun yağıştan etkilenen bölgelerde meydana gelen olumsuzlukları yerinde gören Kaymakam Kandemir, yetkililerden hasarın boyutu ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Sahadaki çalışmaların mevcut durumunu değerlendiren heyet, yağış nedeniyle oluşan zararların giderilmesine yönelik çalışmaları da ele aldı.

Kaynak: İHA
İncelemeGüncelYaşamÇevreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Korku salan “Yaragar Canavarı“ avlandı Tam 300 kilo Korku salan "Yaragar Canavarı" avlandı! Tam 300 kilo
Okullarda bir dönem tarih oldu Okullarda bir dönem tarih oldu
Şehit polis Şeyda Yılmaz’ın katil zanlısına verilen ceza onandı Şehit polis Şeyda Yılmaz'ın katil zanlısına verilen ceza onandı
Kış yüzünü gösterdi Türkiye’nin en yüksek geçidinde ulaşım durdu Kış yüzünü gösterdi! Türkiye'nin en yüksek geçidinde ulaşım durdu
GS TV sunucusunun Arda Güler için söyledikleri yeniden gündemde GS TV sunucusunun Arda Güler için söyledikleri yeniden gündemde
Pencereye yaslandı, sonrası facia 7. kattaki korkunç ölüm kamerada Pencereye yaslandı, sonrası facia! 7. kattaki korkunç ölüm kamerada
13:41
Cristiano Ronaldo’dan tarihi karar Kameralar karşısına geçip bir devri resmen kapattı
Cristiano Ronaldo'dan tarihi karar! Kameralar karşısına geçip bir devri resmen kapattı
13:31
Arda Güler neden oynamadı Mourinho tüm gerçeği açıkladı
Arda Güler neden oynamadı? Mourinho tüm gerçeği açıkladı
13:10
Emeklilerin beklediği haber geldi Şimşek resmen duyurdu
Emeklilerin beklediği haber geldi! Şimşek resmen duyurdu
12:36
TBMM’de “Şerefsiz“ kavgası Ortalık bir anda karıştı, Bakan Şimşek komisyonu terk etti
TBMM'de "Şerefsiz" kavgası! Ortalık bir anda karıştı, Bakan Şimşek komisyonu terk etti
12:05
Fatma Betül Sayan Kaya, adliyeye vatandaş kısmından giriş yaptı
Fatma Betül Sayan Kaya, adliyeye vatandaş kısmından giriş yaptı
11:44
Adliyeye gelen Fatma Betül Sayan Kaya’nın gözlükleri olay oldu İşte güncel fiyatı
Adliyeye gelen Fatma Betül Sayan Kaya'nın gözlükleri olay oldu! İşte güncel fiyatı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2026 14:00:40. #7.13#
SON DAKİKA: Türkeli'de sağanak sonrası hasar gören noktaları Kaymakam Cezmi Kandemir inceledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android