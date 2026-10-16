Türkiye Çevre Ajansı depozito iade sisteminde 2 yıl sonunda 50 bin noktayı hedefliyor

Türkiye Çevre Ajansı Başkanı Nurullah Öztürk, Depozito Yönetim Sistemi kapsamında Türkiye genelinde 2 yıl sonunda 50 bin iade noktasına ulaşmayı hedeflediklerini belirterek, sistemin yerli mühendisler ve sanayiciler tarafından geliştirildiğini, ambalajların toplanmasından geri dönüşümüne kadar uçtan uca çözüm sunduğunu söyledi.

Türkiye Çevre Ajansı tarafından hayata geçirilen "100.000 Ambalaj Challenge" kampanyası kapsamında Samsun'da düzenlenen programda konuşan Türkiye Çevre Ajansı Başkanı Nurullah Öztürk, depozito iade sisteminin ulusal entegrasyon sürecine 1 Temmuz 2026 itibarıyla başladıklarını belirtti. Dört ayda iade noktası sayısını yaklaşık 6 bine çıkardıklarını ifade eden Öztürk, sistem kapsamında 2 bin 500 depozito iade makinesi ve 4 bin manuel iade noktası seviyesine ulaşıldığını kaydetti.

"2 yıl sonunda 50 bin iade noktasına ulaşmayı hedefliyoruz"

Türkiye genelinde iki yıl sonunda 10 bin depozito iade makinesi ve 40 bin manuel iade noktası olmak üzere toplam 50 bin noktaya ulaşmayı planladıklarını dile getiren Öztürk, "Cep telefonu uygulamalarımız üzerinden depozitolu ambalajlar sistemine girdiğinizde, en yakınınızda en az üç iade noktası bulabildiğiniz günleri inşallah hep birlikte yaşayacağız" dedi.

Samsun'un pilot uygulamanın gerçekleştirildiği illerden olduğunu hatırlatan Öztürk, kentte yaklaşık 1 milyar adet depozitolu ambalaj bulunduğunu tahmin ettiklerini ve bunların tamamını toplamayı hedeflediklerini söyledi. Türkiye genelinde yıllık yaklaşık 25 milyar adet depozitolu ambalajın toplanmasının amaçlandığını belirten Öztürk, sistemin yaygınlaşmasıyla geri dönüşümün yanı sıra enerji ve ham madde tasarrufuna da katkı sağlanacağını ifade etti.

"Sistemi dünyaya tanıtmayı hedefliyoruz"

Sistemin yerli mühendisler ve sanayiciler tarafından geliştirildiğine dikkat çeken Öztürk, Avrupa'da örnek gösterilen uygulamayı iki yıl sonunda tamamlayarak yazılımdan ambalajların toplanmasına kadar geliştirdikleri teknolojiyi dünyaya tanıtmayı ve ihraç etmeyi hedeflediklerini kaydetti.

"Zihinsel dönüşüme ihtiyacımız var"

AK Parti Samsun Milletvekili ve MKYK Üyesi Çiğdem Karaaslan ise, depozito iade sisteminin yalnızca atık yönetiminden ibaret olmadığını belirterek, toplumda çevre bilincinin güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Karaaslan, küresel iklim değişikliğinin etkilerinin artık günlük yaşamda da hissedildiğini ifade ederek, sıfır atık konusunda toplumsal farkındalığın artırılmasının önemine dikkat çekti.

Program sonunda Samsun'un Alaçam ilçesinde yaşayan Turgay Baş'a "100.000 Ambalaj Challenge" kampanyası kapsamında 100 bin içecek ambalajı biriktirme hedefine ulaştığı için ödül verildi. Programa ayrıca Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Vali Yardımcısı Vekili ve Atakum Kaymakamı Murat Bulacak, İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Tevfik Akçay ile vatandaşlar katıldı.