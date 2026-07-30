Türkiye’de bir ilk oldu, Sivas’ta kaldırımlar dile geldi

Sivas Belediyesi, yaya güvenliğini artırmak için kentin birçok noktasında kaldırım yenileme çalışması başlattı. Yenilenen alanlardaki kaldırımlarda birçok halk ozanı, şair ve edebiyatçının sözlerine yer verildi.

Sivas Belediyesi, şehrin çeşitli noktalarında kaldırım yenileme çalışması başlattı. Yaklaşık 20 bin metrekare alanda başlayan yenileme çalışmasında yaya güvenliğini ve konforunu artıracak kaldırım taşları kullanıldı. Türkiye'de ilk olacak bir çalışma hayata geçiren Sivas Belediyesi, bazı kaldırım taşlarına halk ozanlarının sözleri ve şiirler yazdı. Görenlerin dikkatini çeken çalışma, vatandaşlardan tam not aldı.

Kaldırım taşlarına sanatçıların sözleri yazıldı

Çalışmalar ile ilgili bilgiler veren Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, "Tarihi Cumhuriyet Meydanı'ndayız. Tarihi Cumhuriyet Meydanı'nı biz geçen sene itibarıyla yenilemeye başlamıştık. Hatta ilk olarak Atatürk Anıtı'nın olduğu bölgeyi yenilemiştik. Bu sene de meydanda kaldırım çalışmalarını başlattık ve inşallah bu çalışmalarla birlikte meydanı tamamen yenilemiş olacağız. Biz bu çalışmalarımızı yaparken bir yandan da şehrimizin tarihini ve değerlerini ortaya çıkaracak çalışmalara imza attık. Kültürünü, sanatını ve edebiyatını ortaya çıkaracak birçok çalışmayı da hayata geçirdik. Bunlardan birisi de şu an içinde bulunduğumuz alan, Tarihi Cumhuriyet Meydanı'mız. Buraya yeni bir yazı yazdırdık. Çünkü biz kaldırım çalışmaları yaparken, Atatürk Caddesi'nde ve meydanda Aşık Veysel'den, Yunus Emre'den, Ali Kızıltuğ'dan, Cemal Süreya gibi birçok sanatçının sözlerine ve şiirlerine yer verdik. Bunlara vatandaşlarımız da çok büyük ilgi gösterdi" dedi.

"Sivas şiir gibi bir şehir"

Kaldırım taşları üzerindeki yazıların vatandaşlar tarafından ilgi gördüğünü ifade eden Başkan Uzun, "Şu anda bulunduğumuz alanda da en çok yakışan söz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çok güzel bir sözü. 'Cumhuriyetin temelini burada attık' diyor. Biz de kaldırıma bu ifadeyi yazdık. Sivas'a gelen turistlerimiz ve Sivaslı hemşehrilerimiz buraya geldiklerinde, Cumhuriyetin temelinin atıldığı bir meydana geldiklerini biliyorlar. Biz de bunu ön plana çıkarmak istedik. Bu şekilde aslında şehrimize bir renk katmak istedik. Hem şehrimizi edebiyat yönüyle, hem kültürel yönüyle, hem de tarihi yönüyle ön plana çıkarmak istedik. Aynı zamanda birçok sanatçımız, edebiyatçımız ve fikir insanımız var. Bunların da sözlerine yer vererek insanların kaldırımlarda yürürken biraz düşünmesini istedik. Hatta bazen güldürdük, bazen de çok güzel şiirlerle onları karşıladık. Çünkü biliyoruz ki Sivas şiir gibi bir şehir, bir masal şehri. Gelenler bunu da görsün istedik. Bu çalışmalarımız öncelikle şehrimize hayırlı uğurlu olsun. İnşallah bundan sonraki süreçte de şehrimizin tarihini ve kültürünü ön plana çıkaracak birçok çalışmayı hep birlikte gerçekleştireceğiz" ifadelerine yer verdi.

"Örfümüze, adetimize uygun şiir sözleri olmuş"

Aslen Sivaslı olan gurbetçi Sezer Kılavuz, "Fırsat buldukça yazın buraya tatile geliyoruz. Sivas'ımız bayağı değişmiş. Bu yazılar da güzel olmuş. İnsan buradan geçince, İstasyon Caddesi'ne doğru yürüyünce böyle derin derin maziye dalıyor bu sözlerle. Anadolu'muza, güzel kültürümüze ait hoş şeyler. Bayağı memnun kaldım yani. Dediğim gibi buradan geçerken, caddeye doğru yürürken insan güzel düşüncelere dalıyor. Sivas'ımız için çok güzel düşünmüşler bunu yaparken. Uzun zaman sonra geldiğimde bunları görünce gerçekten duygulandım. Örfümüze, adetimize uygun şiir sözleri olmuş" ifadelerine yer verdi.