Türkiye\'de ilk olacağı belirtilen atık çamur tesisi Tekkeköy\'de test aşamasına geçti

Samsun'da arıtma tesislerinden çıkan atık çamurun enerjiye dönüştürülmesini sağlayacak tesisin kurulumu tamamlandı.

Tekkeköy ilçesinde kurulan Atık Su Arıtma Çamuru Kurutma ve Piroliz Tesisi'nde montaj çalışmaları tamamlanırken, tesis test ve devreye alma aşamasına geçti.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (SASKİ) yapılan açıklamada, Türkiye'de ilk olacağı belirtilen tesiste atık su arıtma çamurunun kurutularak piroliz teknolojisiyle enerjiye dönüştürüleceği bildirildi.

Tesisle atıkların yeniden değerlendirilmesi, kaynakların daha verimli kullanılması ve çevresel etkilerin azaltılması hedefleniyor. SASKİ, projenin Samsun'un enerji kaynaklarının verimli kullanılmasına da katkı sağlayacağını bildirdi.