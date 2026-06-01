Türkiye'de Yer Yer Sağanak Yağışlar Bekleniyor
Türkiye'de Yer Yer Sağanak Yağışlar Bekleniyor

01.06.2026 09:17
Marmara, Doğu Akdeniz ve İç Anadolu'da aralıklı sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıklar artacak.

Ülke genelinde parçalı ve az bulutlu Marmara'nın kuzeyi, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Antalya'nın batı ilçeleri ve Bilecik çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Sinop'un iç kesimlerinin yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıkları Doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra kuzey ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

İzmir: Az bulutlu ve açık 32

Bursa: Parçalı ve az bulutlu 31

Adana: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 31

Antalya: Az bulutlu ve açık, öğleden sonra batı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 32 - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Doğu Akdeniz, Hava Durumu, İç Anadolu, Marmara, Türkiye, Sağlık, Yaşam, Çevre, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
