Geleceğin çevrecileri su altını keşfediyor: Tuzla'da deniz çayırları sualtı teknolojisiyle görüntülendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Geleceğin çevrecileri su altını keşfediyor: Tuzla'da deniz çayırları sualtı teknolojisiyle görüntülendi

Geleceğin çevrecileri su altını keşfediyor: Tuzla\'da deniz çayırları sualtı teknolojisiyle görüntülendi
14.05.2026 16:07  Güncelleme: 16:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tuzla'da deniz ekosistemini koruma çalışmaları kapsamında, deniz çayırları ve pina popülasyonu su altı teknolojileriyle kaydedildi. EfxINNOs Projesi etkinliğinde öğrenciler canlı yayınla deniz altını keşfetti.

Tuzla'da deniz ekosistemini korumak amacıyla yürütülen çalışmalarda, deniz çayırları ve pina popülasyonu su altı teknolojileriyle görüntülendi. EfxINNOs Projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte öğrenciler, su altından yapılan canlı yayınla deniz ekosistemini keşfetti.

Tuzla sahillerinde deniz ekosisteminin korunması ve izlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalarda, deniz çayırlarının yayılım alanları su altı teknolojileri ve profesyonel dalgıçlar eşliğinde kayıt altına alındı. Karadeniz Havzası'nda sürdürülebilir mavi ekonomi hedefiyle hayata geçirilen EfxINNOs Projesi kapsamında; Tuzla Belediyesi, Tuzla Kaymakamlığı ve Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün desteğiyle gerçekleştirilen etkinlikte Tuzla Barış Manço Ortaokulu öğrencileri, su altı dünyasını canlı yayında izleme fırsatı buldu.

"Bu canlıların varlığı, su kalitesinin arttığını gösterir"

Piri Reis Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sarı, Marmara Denizi'nde yürütülen "PİNA-İZ" ve "ÇAYIR-İZ" projeleri kapsamında yapılan incelemelerde Tuzla açıklarında dikkat çekici keşifler elde ettiklerini söyledi. Prof. Dr. Sarı, bölgede hem sağlıklı pina popülasyonu hem de küçük ölçekli deniz çayırı alanları tespit edildiğini belirterek, "Bir pina saatte yaklaşık 6 litre suyu temizleyebilir. Bu canlıların varlığı, su kalitesinin arttığını gösterir" dedi. Marmara kıyılarında deniz çayırlarının birçok bölgede azaldığını hatırlatan Sarı, Tuzla'daki yeni alanların yeniden toparlanma potansiyeli taşıdığını, oksijen üretimi ve karbon tutma açısından bu alanların kritik önemde olduğunu vurguladı.

"Deniz ekosistemi açısından son derece önemli bir yere sahipler"

İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi EfxINNOs Projesi Türkiye Lideri Prof. Dr. Yelda Aktan ise çocuklarda farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini belirterek, "Çocuklara ulaşmak için yaptığımız çalışmalarda, su altı yaşamının ne kadar önemli olduğunu anlatmak istedik. Çünkü ancak onu tanırsak koruyabiliriz. Çocukları sektör temsilcileri ve alanında uzman hocalarla aynı masalarda buluşturmayı hedefledik. Burada görüntüler alacağız. Çocuklara su altı yaşamını göstereceğiz, deniz çayırlarının ne olduğunu anlatacağız. Genellikle denizde yaşayan bitkiler insanlar tarafından 'yosun' olarak adlandırılıyor ve sanki istenmeyen bir şeymiş gibi görülüyor. Oysa deniz ekosistemi açısından son derece önemli bir yere sahipler" ifadelerini kullandı.

"Yaptığımız çalışmalarda deniz altında çok zengin bir canlı çeşitliliği olduğunu gördük"

Körfezdeki iyileşme sürecini yakından takip ettiklerini belirten Denizbilimci Dr. Ayşe Gazihan da şu değerlendirmede bulundu:

"Denizimizde çok güzel deniz çayırları var ve oldukça zengin bir tür çeşitliliğine sahibiz. Körfezi iyileştirmek için yürütülen çok büyük projeler ve önemli gelişmeler var. Biz de bunları yakından gözlemliyoruz. Özellikle yaptığımız çalışmalarda deniz altında çok zengin bir canlı çeşitliliği olduğunu gördük. Bugün de hep birlikte bu güzellikleri, çocuklarla birlikte göreceğiz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Denizcilik, Eğitim, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Geleceğin çevrecileri su altını keşfediyor: Tuzla'da deniz çayırları sualtı teknolojisiyle görüntülendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eskişehir’de arazi kavgasında kan aktı, kuzenini öldürdü, amcasını yaraladı Eskişehir'de arazi kavgasında kan aktı, kuzenini öldürdü, amcasını yaraladı
Mersin’de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada Mersin'de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada
İsrail ateşkese uymuyor Lübnan’a saldırılar devam ediyor İsrail ateşkese uymuyor! Lübnan'a saldırılar devam ediyor
Ergin Ataman, 2-0 öne geçtiği seride Final Four şansını kaçırdı Ergin Ataman, 2-0 öne geçtiği seride Final Four şansını kaçırdı
Milyarlık kozmetik imparatorluğunu bırakıp rahip oluyor Milyarlık kozmetik imparatorluğunu bırakıp rahip oluyor
Fransa Ligue 1’de şampiyon PSG Fransa Ligue 1'de şampiyon PSG

21:29
Türkiye’de aynı gün içinde yaşanmayan doğa olayı kalmadı
Türkiye’de aynı gün içinde yaşanmayan doğa olayı kalmadı
20:36
Dünyaca ünlü şeften iki kentimizi birbirine düşüren yorum: Kastamonu’nun meşhur olması lazımken Kayseri olmuş
Dünyaca ünlü şeften iki kentimizi birbirine düşüren yorum: Kastamonu'nun meşhur olması lazımken Kayseri olmuş
20:25
Adana’ya getirildi Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı’dan ilk açıklama
Adana'ya getirildi! Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı'dan ilk açıklama
20:18
Türkiye’den en çok konut alan yabancılar belli oldu
Türkiye'den en çok konut alan yabancılar belli oldu
20:10
Trump: Şi Cinping 200 Boeing uçağı almayı kabul etti
Trump: Şi Cinping 200 Boeing uçağı almayı kabul etti
20:01
Belçika’dan Türkiye açıklaması: AB ile Gümrük Birliği’nin yenilenme zamanı geldi
Belçika'dan Türkiye açıklaması: AB ile Gümrük Birliği'nin yenilenme zamanı geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 21:56:57. #7.12#
SON DAKİKA: Geleceğin çevrecileri su altını keşfediyor: Tuzla'da deniz çayırları sualtı teknolojisiyle görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.