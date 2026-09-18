UCLG Başkanı Altay, CHAMP eş başkanlarıyla iklim eylemi için görüştü

Dünya Belediyeler Birliği (UCLG) Başkanı, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı, COP31 Yerel ve Bölgesel Yönetimlerden Sorumlu Özel Elçi Uğur İbrahim Altay, uluslararası düzeyde iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir gelecek hedefleri doğrultusunda yürütülen çalışmalar kapsamında önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Başkan Altay, İklim Eylemi için Yüksek Hedefli Çok Düzeyli Ortaklıklar Koalisyonu'nun (Coalition for High Ambition Multilevel Partnerships for Climate Action - CHAMP) Brezilya ve Almanya Eş Başkanlarıyla video konferans üzerinden görüştü. İklim değişikliğinin küresel ölçekte ortak sorumluluk gerektiren hayati bir mesele olduğuna dikkat çeken Başkan Altay, "Bu kapsamda CHAMP Brezilya ve Almanya Eş Başkanlarıyla verimli geçen görüşmeler gerçekleştirdik. İklim eyleminde başarıya ulaşmak, farklı yönetim düzeylerinin ortak akıl ve dayanışma içerisinde hareket etmesiyle mümkün. CHAMP kapsamında yürütülen iş birliklerini bu açıdan kıymetli buluyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Görüşmede CHAMP'ın 2026-2028 dönemindeki temel hedefleri ve UCLG'den beklentileri, UCLG ile CHAMP arasında kurumsal iş birliği ve düzenli üst düzey diyalog kurulması, COP31 Antalya sürecinde yerel ve bölgesel yönetimlerin görünürlüğünün ve karar süreçlerine katılımının güçlendirilmesi, şehirlerin iklim finansmanına erişimi; yatırım yapılabilir yerel projelerin geliştirilmesi ve finans kuruluşlarıyla bağlantının güçlendirilmesi gibi konular ele alındı.