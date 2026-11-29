Uludağ'da kar yağışı sürecek, sıcaklık 1 Aralık'ta eksi 8'e düşecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye'yi etkileyen soğuk hava dalgasıyla Uludağ'da kar yağışı başladı. Zirvede sıcaklığın akşam eksi 2, 1 Aralık Salı günü eksi 8 dereceye kadar inmesi beklenirken buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşların ve sürücülerin dikkatli olması gerektiği belirtildi.
Bursa'nın kış turizminde öne çıkan merkezlerinden Uludağ'da kar yağışı başladı. Zirvede hava sıcaklığı sıfır derece civarına kadar inerken, kar yağışının önümüzdeki günlerde de etkili olmayı sürdürmesi bekleniyor.
Türkiye genelini etkisi altına alan soğuk hava dalgasıyla birlikte Uludağ'da da hava sıcaklıkları düşmeye başladı. Meteorolojik tahminlere göre bugün öğle saatlerinde 2 derece civarında olan sıcaklığın, akşam saatlerinde eksi 2 dereceye kadar inmesi tahmin ediliyor.
Uludağ'da kar yağışının aralıklarla sürmesi beklenirken, 1 Aralık Salı günü hava sıcaklığının eksi 8 dereceye kadar düşeceği öngörülüyor. Bölgede görülebilecek buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşların ve sürücülerin dikkatli olması gerektiği belirtiliyor.
Kaynak: İHA
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