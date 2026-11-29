Bursa'nın kış turizminde öne çıkan merkezlerinden Uludağ'da kar yağışı başladı. Zirvede hava sıcaklığı sıfır derece civarına kadar inerken, kar yağışının önümüzdeki günlerde de etkili olmayı sürdürmesi bekleniyor.

Türkiye genelini etkisi altına alan soğuk hava dalgasıyla birlikte Uludağ'da da hava sıcaklıkları düşmeye başladı. Meteorolojik tahminlere göre bugün öğle saatlerinde 2 derece civarında olan sıcaklığın, akşam saatlerinde eksi 2 dereceye kadar inmesi tahmin ediliyor.

Uludağ'da kar yağışının aralıklarla sürmesi beklenirken, 1 Aralık Salı günü hava sıcaklığının eksi 8 dereceye kadar düşeceği öngörülüyor. Bölgede görülebilecek buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşların ve sürücülerin dikkatli olması gerektiği belirtiliyor.