Ümraniye\'de Trafikte Başıboş İnek

Ümraniye'de ana yola çıkan ve akan trafiğin ortasında yürüyen başıboş bir inek cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

?Ümraniye Hekimbaşı Mahallesi Küçüksu Caddesi üzerinde sahibinin elinden kaçtığı tahmin edilen kulak küpeli bir inek trafiğin ortasına daldı. Seyir halindeki araçların arasında sakin adımlarla yürüyen büyükbaş hayvan, sürücülerin meraklı bakışları altında yoluna devam etti. Çevredeki yeşillik alandan caddeye çıktığı düşünülen inek, şeritte bir süre ilerledikten sonra gözden kayboldu. İneğin ana yoldaki rahat halleri, yoldan geçen bir sürücünün cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. - İSTANBUL