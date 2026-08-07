Polatlı-Haymana-Konya hattı bölünmüş yol oluyor - Son Dakika
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Polatlı-Haymana-Konya hattı bölünmüş yol oluyor

Polatlı-Haymana-Konya hattı bölünmüş yol oluyor
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Haymana'da 82 kilometrelik Polatlı-Haymana-Konya Bağlantı Yolu'nun bölünmüş yol olarak yapılacağını ve mobil şebeke altyapı sorunlarının giderileceğini açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Polatlı-Haymana- Konya hattında bölünmüş yol çalışmalarının başlayacağını duyurarak, ilçedeki mobil şebeke ve altyapı sorunlarının da tamamen çözüme kavuşturulacağının belirtti.

Geçtiğimiz günlerde Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ve AK Parti Haymana İlçe Başkanı Emre Avcı'nın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına gerçekleştirdiği ziyaret meyvelerini verdi.

Ziyaretin ardından Bakan Uraloğlu, Ankara İl Başkanı Özcan ile birlikte Haymana'ya gelerek saha müjdesini bizzat vatandaşlarla paylaştı. Programı kapsamında ilk olarak AK Parti Haymana İlçe Başkanlığı'nı ziyaret eden Bakan Uraloğlu; İlçe Başkanı Emre Avcı ve teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi.

Ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Uraloğlu, teşkilatların milletle kurulan bağın en sağlam teminatı olduğunu belirterek, "AK Parti Haymana İlçe Başkanlığımızı ziyaret ederek Başkanımız Emre Avcı ve kıymetli teşkilat mensuplarımızla bir araya geldik. Milletimizle kurduğumuz güçlü bağın en büyük teminatı, aynı hedefe inanan, aynı istikamette yürüyen teşkilatlarımızdır. Birlikten aldığımız güçle, Türkiye Yüzyılı'nı eserlerimizle inşa etmeye devam edeceğiz" dedi.

Haymanalıların merakla beklediği ulaşım müjdesini açıklayan Bakan Uraloğlu, toplam 82 kilometrelik Polatlı-Haymana-Konya Bağlantı Yolu projesinin detaylarını paylaştı.

Polatlı ile Haymana arasındaki güzergah bölünmüş yol olarak inşa edilecek ve çalışmalar çok kısa bir süre içerisinde sahada başlayacak. Polatlı-Haymana etabının tamamlanmasının ardından, Haymana'dan Konya makasına kadar uzanan hat da bölünmüş yol standartlarına kavuşturulmak üzere projelendirilecek.

Bakan Uraloğlu, ulaşım hamlesinin yanı sıra ilçedeki iletişim altyapısına yönelik sorunları da çözüme kavuşturacaklarını duyurdu. Haymana genelinde şebeke çekim sorunlarının yaşandığı bölgelerde gerekli düzenlemelerin hızla yapılacağını ve mobil kapsama alanı ile altyapının güçlendirileceğini ifade etti.

Bölünmüş yol projesi ve güçlendirilecek iletişim altyapısı sayesinde Haymana'nın hem ulaşım güvenliğinin artması hem de ticari ve bölgesel kalkınmasına büyük bir ivme kazandırılması hedefleniyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Polatlı-Haymana-Konya hattı bölünmüş yol oluyor - Son Dakika

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