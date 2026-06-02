Uşak Belediyesi Başkan Vekili Özkan\'dan hayvan bakımevine ziyaret

Uşak Belediye Başkan Vekili Hatice Terekeci Özkan, Belediye Başkan Yardımcısı Reyhan Aydın ile birlikte Sahipsiz Hayvanlar Geçici Rehabilitasyon Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanı'nda incelemelerde bulundu. Ziyaret kapsamında tesisi gezen Özkan, sahipsiz hayvanlara yönelik yürütülen çalışmalar ve bakım süreçleri hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Doğal Yaşam Alanı'nda bulunan sahipsiz hayvanların yaşam şartlarını yerinde inceleyen Özkan, can dostların sağlıklı ve güvenli bir ortamda yaşamlarını sürdürebilmeleri için çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti.

Uşak Belediyesi tarafından sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda, Doğal Yaşam Alanı'nda sahiplendirilmeyi bekleyen çok sayıda hayvan bulunduğu belirtilerek vatandaşlara sahiplenme çağrısında bulunuldu. Açıklamada, yaşam alanını ziyaret eden vatandaşların bir can dostuna yuva olarak onların hayatına umut ve mutluluk katabilecekleri ifade edildi. - UŞAK