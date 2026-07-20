Uşak'ta Hayvan Nakilleri Denetleniyor - Son Dakika
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Uşak'ta Hayvan Nakilleri Denetleniyor

Uşak\'ta Hayvan Nakilleri Denetleniyor
20.07.2026 16:21
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Uşak'ta hayvan hareketleri denetleniyor, mevzuata aykırı sevklerde idari işlem uygulanıyor.

Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, hayvan hareketlerine yönelik yol denetimlerinin aralıksız sürdürüldüğü bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen rutin yol kontrolleri kapsamında, hayvan nakilleri denetlenirken, mevzuata aykırı olarak gerçekleştirilen hayvan sevkleri hakkında 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında idari işlem uygulandığı belirtildi.

Yetkililer, hayvan hareketlerinin kayıt altına alınması ve denetlenmesinin bulaşıcı hayvan hastalıklarının yayılmasının önlenmesi, hayvan sağlığının korunması ve güvenli hayvansal üretimin sürdürülebilmesi açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce sosyal medya üzerinde yapılan paylaşımda, üreticilerin herhangi bir mağduriyet yaşamaması için hayvan sevklerinde gerekli belge ve izinlerin eksiksiz olarak bulundurmaları gerektiği ifade edilirken, hayvan sağlığını korumak ve güvenli hayvan hareketlerini sağlamak amacıyla denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği ifadelerine yer verildi. - UŞAK

Kaynak: İHA

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