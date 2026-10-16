TÜBA Uşak'ta Karbon Ekonomisi ve Sürdürülebilir Enerji Çalıştayı Düzenledi - Son Dakika
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TÜBA Uşak'ta Karbon Ekonomisi ve Sürdürülebilir Enerji Çalıştayı Düzenledi

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TÜBA Uşak\'ta Karbon Ekonomisi ve Sürdürülebilir Enerji Çalıştayı Düzenledi
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Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafından, Uşak’ta "Yeşil Mutabakat Sürecinde Karbon Ekonomisi ve Sürdürülebilir Enerji Politikaları Çalıştayı" başladı.

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafından, Uşak'ta "Yeşil Mutabakat Sürecinde Karbon Ekonomisi ve Sürdürülebilir Enerji Politikaları Çalıştayı" başladı.

Uşak Üniversitesi Bir Eylül Yerleşkesi'nde bulunan Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen çalıştay, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. İklim değişikliği ve küresel karbon rekabeti çerçevesinde gerçekleştirilen çalıştayda, Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın Türkiye ekonomisi ve enerji politikaları üzerindeki etkileri ele alınacak. Programda, 2053 net sıfır hedefi, Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması, karbon piyasaları, yenilenebilir enerji, enerji depolama ve yeşil hidrojen ekonomisi konuları değerlendirilecek.

Programda konuşan Uşak Valisi Serdar Kartal, iklim değişikliği, enerji arz güvenliği ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımının ülkelerin ekonomik bağımsızlığı ve sanayi gücü açısından stratejik önem taşıdığını belirterek, küresel ölçekte yaşanan dönüşümün üretim anlayışını ve enerji politikalarını yeniden şekillendirdiğine dikkat çekti.

Türkiye'nin net sıfır emisyon hedefleri ve Yeşil Mutabakat sürecinde sürdürülebilir üretim ile sanayinin rekabet gücünün önemine vurgu yapan Vali Kartal; "Muhterem Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemiz, 2053 Net Sıfır Emisyon Hedefi ve Yeşil Kalkınma Devrimi vizyonuyla kapsamlı bir dönüşüm sürecini kararlılıkla sürdürmektedir. Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda yenilenebilir enerji, sıfır atık, enerji verimliliği ve temiz üretim teknolojileri alanında önemli adımlar atılmaktadır. Öte yandan Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması, uluslararası ticarette rekabet şartlarını yeniden şekillendirerek düşük karbonlu üretimi ve enerji verimliliğini sanayimiz açısından stratejik bir öncelik haline getirmektedir." dedi.

Ardından konuşan Türkiye Bilimler Akademisi Asli Üyesi Prof. Dr. İsmail Koyuncu ise yeşil dönüşümün yalnızca çevre politikalarıyla sınırlı olmadığını, sanayi, ticaret, enerji ve teknoloji başta olmak üzere birçok alanı etkilediğini belirtti. Koyuncu, karbon ekonomisinin bilimsel gelişme, teknolojik yenilik, rekabet gücü ve sürdürülebilir kalkınma açısından değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Yeşil dönüşümün bilim ve teknolojiyle desteklenerek ekonomik rekabet gücünü artıran, sürdürülebilir bir kalkınma anlayışıyla yürütülmesi gerektiğine vurgu yapan Koyuncu; "İklim değişikliği, günümüzde insanlığın karşı karşıya olduğu en önemli küresel sorunlardan biridir. Ancak bu sorunun çözümünü yalnızca yeni düzenlemelerde, uluslararası anlaşmalarda veya emisyon azaltımı hedeflerinde aramak yeterli değildir. Asıl belirleyici olan, bu hedefleri gerçekleştirebilecek bilimsel bilgiye, teknolojik kapasiteye, nitelikli insan kaynağına ve güçlü kurumsal yapılara sahip olmaktır. Başka bir ifadeyle, iklim hedeflerini belirlemek kadar, bu hedefleri gerçekleştirecek teknolojileri geliştirmek ve yaygınlaştırmak da çok önemlidir. Enerji üretiminde yenilenebilir kaynakların payını artırmak, enerji depolama sistemlerini geliştirmek, sanayide enerji verimliliğini sağlamak, karbon yakalama ve kullanım teknolojilerini ilerletmek, yeşil hidrojen ekonomisini oluşturmak ve döngüsel ekonomi uygulamalarını yaygınlaştırmak; bilimin ve mühendisliğin doğrudan katkı sunacağı alanlardır. Bu süreçte temel hedefimiz, çevresel sorumluluklarımızı yerine getirirken ülkemizin üretim kapasitesini ve uluslararası rekabet gücünü de geliştirmek olmalıdır. Çünkü doğru planlanmış bir yeşil dönüşüm, yalnızca maliyet oluşturan bir yük değil; yeni teknolojiler, yeni iş alanları, yeni sanayi kolları ve yeni ihracat fırsatları ortaya çıkaran bir kalkınma imkanıdır. Bununla birlikte, dönüşümün maliyetlerini, sektörler üzerindeki etkilerini ve toplumsal sonuçlarını da bilimsel veriler ışığında değerlendirmeliyiz. Başarı, yalnızca emisyonları azaltmakla değil, bu azaltımı ekonomik ve sosyal açıdan sürdürülebilir biçimde gerçekleştirmekle mümkündür." dedi.

Yeşil dönüşümün Türkiye için bir kalkınma fırsatı olduğunu ve genç bilim insanlarının katkısıyla somut, uygulanabilir politika önerileri geliştirilmesinin önemini vurgulayan TÜBA Asli Üyesi ve TÜBA- Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Yürütücüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Aydın ise "İklim değişikliğiyle mücadele ve yeşil dönüşüm bir fedakarlık konusu değil, daha adil, verimli, dirençli ve müreffeh bir Türkiye inşa etme fırsatıdır. Bu sürecin gerçek aktörleri ise hiç şüphesiz önümüzdeki yıllarda bu teknolojileri geliştirecek ve politikalara yön verecek olan genç bilim insanlarımız ve araştırmacılarımız olacaktır. Akademi, kamu, sanayi ve finans dünyasını aynı bilimsel zeminde buluşturan bu çalıştayın, karar alıcılar için somut, ölçülebilir ve uygulanabilir politika önerileri ortaya koyacağına inanıyorum." dedi.

Program kapsamında CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba ve Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Demir de birer konuşma yaptı.

Programa, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Öte yandan, çalıştay yarın da devam edecek.

Kaynak: İHA
PolitikaEnerjiÇevreUşakSon Dakika

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