Uzundere\'de sel, iki araç sürüklendi, karayolu kapandı

Erzurum'un Uzundere ilçesinde etkili olan aşırı yağışlar sonrasında meydana gelen sel, hayatı felç etti. İlçedeki birçok mahallede taşkınlar yaşanırken, iki araç sel sularına kapıldı, Erzurum- Artvin karayolu trafiğe kapandı.

Edinilen bilgilere göre, dün saat 16: 00 sıralarında Uzundere ilçesinde birden bastıran aşırı sağanak yağış, kısa sürede sel ve taşkınlara yol açtı. İlçe merkezinin yanı sıra Balıklı, Çamlıyamaç, Dikyar ve Sapaca mahalleleri sel sularından olumsuz etkilendi.

İki araç sulara kapıldı

Selin en yoğun hissedildiği yerlerden biri olan Gölbaşı Mahallesi'nde iki araç sel sularına kapılarak sürüklendi. Gölbaşı Camii yolu da dağlardan gelen yoğun rusubat, taş ve çamur birikmesi neticesinde tamamen ulaşıma kapandı.

Karayolu kapandı, trafik servis yolundan verildi

Sel sularının ve rusubatın taşındığı ana noktalardan biri olan Erzurum-Artvin karayolunun Uzundere merkez geçişi tamamen trafiğe kapandı. Bölgeye sevk edilen emniyet ve jandarma ekipleri, yolda güvenlik önlemleri alarak trafiği geçici olarak servis yoluna yönlendirdi.

Ekipler seferber oldu, incelemeler sürüyor

Afetin hemen ardından AFAD İl Müdürlüğü ekipleri bölgede koordinasyon çalışmalarına başladı. Kapanan yolların açılması ve hayatın normale dönmesi için Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Uzundere Belediyesi ve DSİ ekipleri çok sayıda iş makinesiyle aralıksız bir çalışma yürütüyor.

Uzundere Kaymakamı Muhammet Taha Canpolat, Uzundere Belediye Başkanı M. Halis Özsoy ve AK Parti Uzundere İlçe Başkanı Harun Han, selin vurduğu Gölbaşı Mahallesi'nde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı ve vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Bölgede hasar tespit ve temizlik çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor.