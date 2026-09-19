Van AFAD ekipleri, 36 saatlik IRNAP/ITUAS sınav tatbikatını başarıyla tamamladı - Son Dakika
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Van AFAD ekipleri, 36 saatlik IRNAP/ITUAS sınav tatbikatını başarıyla tamamladı

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Van AFAD ekipleri, 36 saatlik IRNAP/ITUAS sınav tatbikatını başarıyla tamamladı
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Van AFAD ekipleri, 36 saatlik kesintisiz IRNAP/ITUAS tatbikatını başarıyla tamamladı. İl Müdürü Mehmet Ulutaş başkanlığındaki toplantıda ekiplerin deneyimleri ve gelişime açık yönleri değerlendirildi.

Van İl Afet ve Acil Durum AFAD İl Müdürlüğü ekiplerince, afet ve acil durumlara müdahale kapasitesini ulusal ve uluslararası standartlarda en üst seviyeye taşımak amacıyla yürüttüğü INSARAG Tanımlı Ulusal Akreditasyon (IRNAP/ITUAS) sınav süreci 36 saatlik kesintisiz tatbikatı başarı ile sona erdi.

AFAD İl Müdürlüğü'ne bağlı arama ve kurtarma ekiplerinin, afet ve acil durumlara müdahale kapasitesini ulusal ve uluslararası standartlarda en üst seviyeye taşımak amacıyla yürüttüğü INSARAG Tanımlı Ulusal Akreditasyon (IRNAP/ITUAS) sınav süreci, saatlik kesintisiz tatbikatı sona erdi. AFAD Van TUR-18 olarak; zorlu ve yoğun geçen 36 saatlik INSARAG Tanımlı Ulusal Akreditasyon (IRNAP/ITUAS) sınav sürecini başarıyla tamamlayarak önemli bir operasyonel değerlendirme süreci başarı ile tamamlandı. Uzun süreli afet operasyonlarında ekiplerin sahip olması gereken teknik yeterlilik, operasyonel kapasite, koordinasyon, lojistik yönetim, haberleşme, personel yönetimi ve görev devamlılığının değerlendirildiği sınav sürecinde ekiplerimiz, kendilerine verilen farklı senaryo ve görevleri belirlenen usul, esas ve operasyonel standartlar doğrultusunda uyguladı.

"36 saatlik yoğun ve kesintisiz sınav sürecinin başarıyla tamamlandı"

36 saatlik yoğun ve kesintisiz sınav sürecinin başarıyla tamamlanmasının ardından, ekiplerimizin bir araya geldiği kahvaltı programı ve istişare toplantısı, İl Müdürü Mehmet Ulutaş'ın başkanlığında gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen programda; sınav süreci boyunca yürütülen çalışmalar değerlendirilirken, sahada karşılaşılan uygulamalar, ekiplerin operasyon sürecindeki tecrübeleri, güçlü yönler ve geliştirilmesi gereken hususlar üzerine karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

İl Müdürü Mehmet Ulutaş, 36 saat boyunca büyük bir özveri, disiplin ve ekip ruhuyla görev yapan tüm personele teşekkür ederek, gerçekleştirilen sınav sürecinin ekiplerin mevcut kapasitesinin değerlendirilmesi ve afetlere müdahale kabiliyetlerinin daha da geliştirilmesi açısından önemli bir deneyim olduğunu ifade etti.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Van AFAD ekipleri, 36 saatlik IRNAP/ITUAS sınav tatbikatını başarıyla tamamladı - Son Dakika
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