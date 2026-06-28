Van'ın Saray ilçesinde etkili olan sağanak yağış sele neden oldu.
İlçeye bağlı Çakmak Mahallesi'nde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Taşkınla sonucu meydana gelen sel nedeniyle yollar ve ekili alanlar zarar gördü. Vatandaşlar, yaşanan mağduriyetin giderilmesi için yetkililerden destek bekliyor. Bölgede hasar tespit çalışmalarının sürdürülmesi ve gerekli müdahalelerin yapılması bekleniyor. - VAN
Son Dakika › Çevre › Van'da Sağanak Yağış Sele Neden Oldu - Son Dakika
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