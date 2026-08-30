Van'da Şiddetli Rüzgar Hasara Neden Oldu - Son Dakika
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Van'da Şiddetli Rüzgar Hasara Neden Oldu

Van\'da Şiddetli Rüzgar Hasara Neden Oldu
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Van'da kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış, ağaçları devirip binaların çatısını zarar verdi.

Van'da etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle çok sayıda ağaç devrilirken, bazı binaların çatıları da zarar gördü.

Kentte hava sıcaklığının 33-34 derece seviyelerinde seyrettiği sırada aniden başlayan sağanak yağışın ardından etkili olan kuvvetli rüzgar, özellikle Tuşba ilçesinde hasara neden oldu. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Seyyid Fehim Arvasi KYK Öğrenci Yurdu'nun çatısı, şiddetli fırtınanın etkisiyle uçtu. Çatı parçalarının yurt bahçesine savrulduğu olay sırasında bahçede kimsenin bulunmaması muhtemel bir faciayı önledi.

Fırtına nedeniyle kent genelinde çok sayıda çatının uçtuğu ve ağaçların devrildiği bildirildi. Yurtta meydana gelen hasarın ardından çatının yeniden yapılması için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Van'da Şiddetli Rüzgar Hasara Neden Oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van'da Şiddetli Rüzgar Hasara Neden Oldu - Son Dakika
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