Vize'de Denize Girme Yasağı - Son Dakika
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Vize'de Denize Girme Yasağı

27.06.2026 23:14
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Kırklareli'nin Vize ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle 28 Haziran'da denize girmek yasaklandı.

Kırklareli'nin Vize ilçesinde olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle 28 Haziran Pazar günü denize girmek yasaklandı.

Vize Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle 28 Haziran 2026 Pazar günü ilçe sınırları içerisinde bulunan tüm plajlarda denize girilmesine izin verilmeyeceği bildirildi. Can güvenliğinin sağlanması amacıyla alınan karar kapsamında Vize ilçesindeki tüm plajlarda gün boyunca denize giriş yasaklanırken, vatandaşların yasağa uymaları ve muhtemel risklere karşı dikkatli olmaları istendi.

Yetkililer, hava ve deniz şartlarının normale dönmesinin ardından gereklideğerlendirmelerin yapılacağını belirterek, kamuoyunu resmi duyuruları takip etmeleri konusunda uyardı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Vize'de Denize Girme Yasağı - Son Dakika

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