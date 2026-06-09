Yaban Domuzu Su Kuyusundan Kurtarıldı

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde su kuyusuna düşen yaban domuzu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
İlçenin kırsal Ağaçlıdere Mahallesi Yağmurlu Küme Evleri'nde yaban domuzunun su kuyusuna düştüğü gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi yönlendirildi. İtfaiye erleri, yaban domuzunu uzun uğraşlar sonucu çıkartıp doğal yaşam alanına bıraktı. - DİYARBAKIR
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