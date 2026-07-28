Yabani Domuzlara Sürek Avı

Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Yenice ve İğde köyleri arazilerinde, çiftçilerin tarımsal ürünlerini yabani domuzların verdiği zarardan korumak amacıyla zirai mücadele kapsamında sürek avı gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmada, yabani domuz sürüleri tarım alanlarından uzaklaştırılarak popülasyonun kontrol altına alınmasına yönelik uygulamalar hayata geçirildi.

Yetkililer, tarımsal üretimin korunması ve üreticilerin mağduriyet yaşamaması amacıyla benzer çalışmaların ihtiyaç duyulan bölgelerde ilgili kurumların koordinasyonunda sürdürüleceğini belirtti.