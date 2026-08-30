Yahya Kaptan Köprüsü’ne gece mesaisiyle 611 ton asfalt serildi

İzmit'te ulaşımın önemli noktalarından Yahya Kaptan Köprüsü'nde gece saatlerinde yürütülen üstyapı çalışmaları kapsamında 4 bin 470 metrekarelik alana 611 ton asfalt serildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı ekipleri, köprünün Kandıra ve Gölcük istikametlerinde bakım ve onarım çalışması başlattı. Trafik akışının olumsuz etkilenmemesi amacıyla gece 23.30 ile sabah 06.00 saatleri arasında yürütülen çalışmaların ilk etabı, köprünün Kandıra yönünde yapıldı. Ekipler, bu yöndeki 2 bin 280 metrekarelik alanda mevcut asfaltı trimer araçlarıyla 6 santimetre derinliğinde kazıyarak hazırlanan zemine 325 ton aşınma asfaltı serdi.

Çalışmaların devam ettiği Gölcük istikametinde ise 2 bin 190 metrekarelik alan yine 6 santimetre kazınarak 286 ton aşınma asfaltıyla kaplandı. İlk etap çalışmaları kapsamında, köprünün her iki yönünde toplam 4 bin 470 metrekarelik alan yenilenirken toplam 611 ton asfalt kullanıldı.

Sahada 31 personel ve 16 araç görev alıyor

Asfalt kazı ve serim işlemleri; formen, ekip başı, operatör, araç sürücüleri ve saha personelinden oluşan 31 kişilik bir ekiple yürütülüyor. Çalışmalarda 2 trimer asfalt kazı aracı, 2 finisher asfalt serim aracı, 2 asfalt silindiri, 5 kamyon, 5 tır ve 2 kanal kazıyıcı yükleyici kullanıldığı bildirildi.

Ekiplerin, köprünün Kandıra ve Gölcük istikametlerinde ihtiyaç duyulan diğer bölümlerde de asfalt yenileme işlemlerine devam edeceği kaydedildi.