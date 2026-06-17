Yalova-Bursa Yolunda Asfaltlama Çalışması - Son Dakika
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Yalova-Bursa Yolunda Asfaltlama Çalışması

Yalova-Bursa Yolunda Asfaltlama Çalışması
17.06.2026 16:33
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Yalova-Bursa kara yolunda asfaltlama nedeniyle trafik tek şeritten akıyor, uzun kuyruklar oluşuyor.

Yalova- Bursa kara yolu Süpürgelik mevkiinde asfaltlama çalışmaları sürerken bölgede yaklaşık 4 kilometrelik bölüm tek şeritten veriliyor. Çalışma nedeniyle zaman zaman yolda uzun araç kuyrukları oluşuyor.

Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü tarafından Yalova-Bursa kara yolu Orhangazi istikametinde ekipler asfaltlama çalışması gerçekleştiriyor. Asfaltlama çalışmaları nedeniyle Güneyköy-Soğucak mevkii arasında trafik akışı tek şeritten sağlanıyor. Yolda bayır yukarı tırmanış yapan ağır araçlar nedeniyle yolda trafik yavaş şekilde akıyor. Bazı zamanlarda ise bölgede uzun araç kuyrukları oluşuyor. - YALOVA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Yalova-Bursa Yolunda Asfaltlama Çalışması - Son Dakika

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