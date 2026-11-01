Yalova'da 235 kuş türüne ev sahipliği yapan Hersek Lagünü gözlem merkezi kapatıldı - Son Dakika
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Yalova'da 235 kuş türüne ev sahipliği yapan Hersek Lagünü gözlem merkezi kapatıldı

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Yalova\'da 235 kuş türüne ev sahipliği yapan Hersek Lagünü gözlem merkezi kapatıldı
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Yalova’nın Altınova ilçesindeki 235 kuş türüne ev sahipliği yapan Hersek Lagünü Kuş Gözlem Merkezi, işletme devri ve bakım çalışmaları nedeniyle geçici olarak kapatıldı. Yeniden açılış tarihi belli değil; durumdan habersiz vatandaşlar giriş kapalı olduğu için bölgeden ayrıldı.

Yalova'nın Altınova ilçesinde bulunan ve 235 kuş türüne ev sahipliği yapan Hersek Lagünü Kuş Gözlem Merkezi, işletmesinin devredilmesi ve yapılması planlanan bakım çalışmaları nedeniyle geçici olarak ziyarete kapatıldı.

Altınova ilçesinde bulunan 167 hektarlık Hersek Lagünü, özellikle sonbahar ve kış aylarında bölgeye gelen göçmen kuşlarla dikkati çekiyor. Flamingoların da konakladığı lagün, kuş çeşitliliği ve doğal güzelliğiyle doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Altınova Belediyesi tarafından işletilen kuş gözlem merkezi ve çevresindeki alanın, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan kiralama işleminin ardından başka bir firmaya devredilmesi bekleniyor. Devir işlemi öncesinde alanda gerekli kontrollerin yapılması, ihtiyaç duyulan tadilatların belediye tarafından tamamlanması bekleniyor.

Bu süreçte tedbir amacıyla kuş gözlem kulesinin bulunduğu bölge ziyaretçilere kapatıldı. Alanın, devir işlemlerinin ve gerekli çalışmaların tamamlanmasının ardından yeniden faaliyete açılması bekleniyor.

Ancak kapatma kararından haberdar olmayan bazı vatandaşlar, kuş gözlem alanına geldiklerinde girişin kapalı olduğunu görünce bölgeden ayrıldı. Alanın ne zaman yeniden ziyarete açılacağına ilişkin ise henüz kesin bir tarih bulunmuyor.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Yalova'da 235 kuş türüne ev sahipliği yapan Hersek Lagünü gözlem merkezi kapatıldı - Son Dakika
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