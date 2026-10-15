Yalova\'da günlük yağış ekim ortalamasını aştı, 28 kişi tahliye edildi

Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta, kentte etkili olan sağanak yağış nedeniyle 101 ihbar alındığını, 28 kişinin tedbir amaçlı tahliye edildiğini ve ekiplerin 457 personel ile 164 araçla sahada görev yaptığını açıkladı. Ekim ayı boyunca metrekareye düşen ortalama yağış miktarının 82,4 kilogram olduğu Yalova'da, yalnızca bir günde metrekareye 84 kilogram yağış düştüğü bildirildi.

Vali Usta, Yalova AFAD Merkez Yerleşkesi'nde düzenlediği basın toplantısında, kent genelinde etkili olan sağanak yağışın yol açtığı olumsuzluklar ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Yağışın çarşamba günü saat 14.30 itibarıyla başladığını belirten Usta, saat 19.00'dan itibaren başta Armutlu olmak üzere etkisini artırdığını, 21.30'dan itibaren ise Esenköy, Çınarcık ve Yalova merkezinde şiddetlendiğini söyledi. Bunun üzerine Yalova Afet Koordinasyon Kriz Merkezi'nin faaliyete geçirildiğini kaydeden Usta, ilgili kurumların koordinasyonunda müdahale çalışmalarının başlatıldığını ifade etti.

Bir günde aylık ortalamayı aştı

Yağış miktarına ilişkin verileri paylaşan Vali Usta, ekim ayında Yalova'da metrekareye düşen ortalama yağış miktarının 82,4 kilogram olduğunu belirterek, "Bugün saat 06.00 itibarıyla aldığımız verilere göre bir günde Yalova'ya metrekareye 84 kilogram yağış düştü. Ekim ayının 30 günlük ortalamasında metrekareye 82,4 kilogram yağış düşerken, bir günde bu miktarın aşılması verileri altüst eden bir oran" dedi.

101 ihbar alındı, 28 kişi tahliye edildi

Sağanağın ardından kent genelinde 101 ihbar alındığını bildiren Usta, vatandaşların can güvenliğini sağlamak amacıyla müdahalelerde bulunulduğunu söyledi. Usta, bu ihbarlarda 8 vatandaşın güvenli bölgeyi alarak can güvenliklerini sağladını söyledi. Çınarcık ilçesine bağlı Teşvikiye beldesinde dere yatağına yakın konumda bulunan 5 katlı binanın temelindeki sorun nedeniyle 28 kişinin tedbir amaçlı tahliye edildiğini açıklayan Usta, vatandaşların güvenli bölgelere yerleştirildiğini kaydetti.

Delmece Yaylası civarında mahsur kalan 3 vatandaşın kurtarılması için de ekiplerin görevlendirildiğini belirten Usta, vatandaşların güvenli şekilde tahliye edilmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

457 personel ve 164 araç görev yapıyor

Kent genelindeki müdahale çalışmalarının 457 personel ve 164 araçla sürdürüldüğünü aktaran Usta, AFAD, İl Özel İdaresi, belediyeler, jandarma, emniyet, Karayolları ve ilgili diğer kurumların sahada görev yaptığını bildirdi.

Sel nedeniyle Esenköy çıkışında, Armutlu istikametindeki Altınvadi Köprüsü'nün tedbir amacıyla ulaşıma kapatıldığını belirten Usta, taşkın nedeniyle de dördü UEDAŞ'a, biri özel sektöre ait toplam 5 trafonun güvenlik gerekçesiyle enerjisinin kesildiğini söyledi. Su seviyesinin normale dönmesinin ardından enerji verilmesi için çalışmaların başlatılacağını kaydetti.

Yağışların hafta sonuna kadar sürmesi bekleniyor

Meteorolojik değerlendirmelere göre yağışların gün içerisinde aralıklarla devam edeceğini belirten Usta, özellikle saat 11.00 ile 14.00 arasında yağışların kritik seviyede olmasının beklendiğini, yağışların saat 22.00'ye kadar sürebileceğini ifade etti.

Yağışların cuma günü etkisini azaltarak aralıklarla sağanak şeklinde devam edeceğini bildiren Usta, cumartesi günü saat 14.00 ile 17.00 arasında yeniden kuvvetli yağış beklendiğini söyledi. Yağışların pazar gününden itibaren etkisini kaybederek kenti terk etmesinin öngörüldüğünü dile getirdi.

Usta, ekiplerin müdahale, tahliye ve hasar tespit çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, vatandaşların can güvenliğini korumak amacıyla gerekli tedbirlerin alınmaya devam edeceğini kaydetti.