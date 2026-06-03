Yarımca Köyü'nde Doğa Yenileniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yarımca Köyü'nde Doğa Yenileniyor

Yarımca Köyü\'nde Doğa Yenileniyor
03.06.2026 10:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muhtar Ali Ün, köydeki ağaçları budayarak doğayı güzelleştiriyor, temiz hava sağlıyor.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde bulunan Yarımca Köyü'nün Muhtarı Ali Ün, parktaki çürüyen ve kuruyan ağaçları budayarak daha güzel bir görünüme kavuşturdu.

Bazı ağaçların çürüdüğünü, mantarladığını ve kurumaya yüz tuttuğunu söyleyen Muhtar Ali Ün, bu durumu göz önünde bulundurarak bir çalışma yaptığını söyledi. Ağaçları kurtarmak ve köyü doğa güzelliğine kavuşturmayı amaçladığını ifade eden Ün, "Budanan ağaçlar tekrardan yeşermeye başladı. Köyümüzde bazı noktalara tekrardan ağaç dikimi yapıyoruz. İki yıl içinde köyümüz ormana kavuşacaktır. Orman olan yerler ve köyümüz yağmur çeker. Köyümüze daha fazla yağmur yağar" dedi.

"Köyümüzde yeşillik sayesinde temiz hava vardır"

Eğer budama yapılmasaydı bütün ağaçların kuruyacağını belirten Ün, "Köyümüzün fiziki ve doğa güzelliği çok önemlidir. Köy halkı bahçelerine ağaç fidanları ve gülleri dikerek çevreyi yeşillendirdiler. Köy halkımız yeşilliği ve doğayı seviyor. Köyümüzde doğa hakimdir. Köy halkı yeşilliği sevdiğinden, yeşilliğe ve doğaya önem vermektedir. Köyümüzde yeşillik sayesinde temiz hava vardır. Köyümüzü doğa yönünden örnek köy yapmaya çalıyorum. Köylülerimizde, benim çalışmalarıma gönüllü olarak yardımcı oluyorlar. Köyümüz, yaşamak için tam dinlenme yeridir. Yurt dışından köyümüze gelen köylülerimiz, köyde yaşamak için konut yaptırıyorlar ve bahçelerine doğa güzelliğine önem vermek için çok sayıda ağaç fidanı dikmektedirler. Köyümüz tatil köyü gibi örnek bir köydür" diye belirtti.

Köy halkı ise, muhtarın köydeki çalışmalarından memnun olduklarını dile getirdiler. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Ali Ün, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Yarımca Köyü'nde Doğa Yenileniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özgür Özel, salonda “Hain Kemal“ sloganı atanları böyle susturdu Özgür Özel, salonda "Hain Kemal" sloganı atanları böyle susturdu
Brezilya Milli Takımı’nı taşıyan uçak vaftiz edildi Brezilya Milli Takımı'nı taşıyan uçak vaftiz edildi
Özgür Özel, parti grubunda ağzını bozdu: Göbek atıyor yavşaklar Özgür Özel, parti grubunda ağzını bozdu: Göbek atıyor yavşaklar
16 yıl sonra bir ilk CHP Grup Toplantısı’na katılan Önder Sav, Kılıçdaroğlu’na tepki gösterdi 16 yıl sonra bir ilk! CHP Grup Toplantısı'na katılan Önder Sav, Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi
Özgür Özel’in CHP Genel Merkez’deki arbedeyle ilgili ilk kez açıkladığı detay: Bellerinde kasaturalarla geldiler Özgür Özel'in CHP Genel Merkez'deki arbedeyle ilgili ilk kez açıkladığı detay: Bellerinde kasaturalarla geldiler
İmzayı attı İşte Tedesco’nun yeni takımı İmzayı attı! İşte Tedesco'nun yeni takımı

11:16
Galatasaray’da ayrılık Okan Buruk istemiyor, Dursun Özbek’e de söyledi
Galatasaray'da ayrılık! Okan Buruk istemiyor, Dursun Özbek'e de söyledi
11:04
AK Parti’de Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt il başkanları görevden alındı
AK Parti'de Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt il başkanları görevden alındı
10:50
Özel: Kemal Bey, İmamoğlu’na cezaevinde genel başkanlık teklif etti
Özel: Kemal Bey, İmamoğlu'na cezaevinde genel başkanlık teklif etti
10:32
Marketlerde kapış kapış satılan ürün zehir çıktı
Marketlerde kapış kapış satılan ürün zehir çıktı
10:05
Kılıçdaroğlu’ndan tartışma yaratan görevlendirme “Kurultayda para dağıttım“ demişti
Kılıçdaroğlu'ndan tartışma yaratan görevlendirme! "Kurultayda para dağıttım" demişti
09:52
Sivas’ta KKKA bir can daha aldı, 2 evlat öksüz kaldı
Sivas'ta KKKA bir can daha aldı, 2 evlat öksüz kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2026 11:24:44. #7.13#
SON DAKİKA: Yarımca Köyü'nde Doğa Yenileniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.