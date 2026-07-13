Mahalle sakinleri isyan etti: "Koku ve dumandan nefes alamıyoruz"

Adana'nın Kozan ilçesindeki Yassıçalı Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, Adana Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğunda bulunan arıtma tesisi ile çöp depolama alanı nedeniyle yıllardır çevre ve sağlık sorunları yaşadıklarını öne sürerek yetkililere tepki gösterdi. Mahalle sakinleri, lağım kokusu, çöp yangınından yükselen duman ve sivrisinek yoğunluğu nedeniyle yaşamın zorlaştığını belirterek sorunun bir an önce çözülmesini istedi.

İlçe merkezine yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki Yassıçalı Mahallesi'nde vatandaşlar, tamamlanmadığını iddia ettikleri arıtma tesisi ile bitişiğindeki çöp depolama alanında yaklaşık bir aydır devam ettiğini öne sürdükleri yangın nedeniyle ağır koku ve dumanın mahalleyi etkisi altına aldığını söyledi. Mahalle sakinleri, Adana Büyükşehir Belediyesi'ne tepki gösterip çevre kirliliğinin hem sağlıklarını hem de tarımsal üretimlerini olumsuz etkilediğini ifade etti.

Mahalle sakinleri, oluşan olumsuz algının tarımsal üretimi de etkilediğini belirterek, kalıcı çözüm beklediklerini söyledi.

"2026 yılında yapılacağı söylendi"

Yassıçalı Mahalle Muhtarı Emin Çabuk, arıtma tesisinin uzun yıllardır seçim dönemlerinde gündeme geldiğini ancak sorunun çözülemediğini belirterek, "Yaklaşık bir yıldır Adana Büyükşehir Belediyesi'ne arıtma tesisini hatırlatıyoruz. Bize 2026 yılında yapılacağı söylendi. Ancak yıl bitmek üzere olmasına rağmen herhangi bir çalışma göremedik. Çöp depolama alanındaki yangın da yaklaşık bir aydır devam ediyor. İtfaiye zaman zaman müdahale ediyor ancak yeniden yanıyor. Mahallemiz için kalıcı çözüm bekliyoruz" dedi.

"30 yıldır lağım ve çöp kokusu çekiyoruz"

Mahalle sakinlerinden Meryem Dinler ise yıllardır ağır koku ve çevre kirliliğiyle yaşamak zorunda kaldıklarını öne sürerek, "Kokudan duramıyoruz. Çocuklarımız da biz de sürekli rahatsız oluyoruz. Sivrisinekten dışarı çıkamıyoruz. Hayvanlarımız dere kenarına inemiyor. Bu şartlarda yaşamak istemiyoruz. Kozan'ın bütün yükünü biz çekiyoruz" diye konuştu.

"Mahallemizin adı 'İlletli köy'e çıktı"

Mahalle sakinlerinden Süleyman Kurt da 1996 yılından bu yana aynı sorunların devam ettiğini iddia ederek, seçim dönemlerinde verilen sözlerin yerine getirilmediğini öne sürdü.

Kurt, "Her seçim döneminde arıtma tesisi yapılacağı söyleniyor ancak bugüne kadar değişen bir şey olmadı. Çöpler uzun süredir yanıyor. Mahallemiz artık 'illetli köy' diye anılmaya başladı. Defalarca dilekçe verdik. Sorunun çözülmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Birçok kişiyi kanserden kaybettik"

Mahalle sakinlerinden Mustafa Bozkurt da çevre kirliliğinin sağlık sorunlarına neden olduğunu iddia ederek, "Babamı ve amcamı kanser nedeniyle kaybettim. Tedavisi devam eden yakınlarımız var. Sağlık konusunda daha fazla duyarlılık bekliyoruz" dedi.

"Gelin burada yaşanır mı görün"

Mahalle sakini Hilmi Bozkurt, yetkilileri mahalleye davet ederek, "Buraya gelip şartları yerinde görsünler. Bu ortamda yaşanıp yaşanamayacağını kendileri değerlendirsin" dedi.

Kanser tedavisi gören Cumali Dinler ise çevredeki ağır koku nedeniyle misafir ağırlayamadıklarını belirterek, "Kimse evimize gelmek istemiyor. Kokudan ve dumandan oturulamıyor. Sorunun artık çözüme kavuşmasını istiyoruz" diye konuştu.

Cumali Kurt ise çöp depolama alanında uzun süredir temizlik yapılmadığını ve yangının devam ettiğini öne sürerek, "Çöp depolama alanındaki yangın bir türlü tamamen söndürülemiyor. Mahallemiz artık bu görüntülerle anılmak istemiyor" dedi. - ADANA