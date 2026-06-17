Kahramanmaraş'ta inşaat molozlarının dökümü sırasında moloz altında kalan yavru kedi kurtarıldı.
Olay, Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi'nde meydana geldi. Moloz döküldüğü sırada moloz yığınları arasından gelen sesleri fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yaptıkları çalışmada molozların altında kalan kediyi bulunduğu yerden çıkararak kurtardı.
Kurtarılan yavru kediye su veren ekipler daha sonra yavru kediyi doğal yaşam alanına bıraktı. - KAHRAMANMARAŞ
Son Dakika › Çevre › Yavru Kedi Molozdan Kurtarıldı - Son Dakika
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