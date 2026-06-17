Yavru Kedi Molozdan Kurtarıldı - Son Dakika
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Yavru Kedi Molozdan Kurtarıldı

Yavru Kedi Molozdan Kurtarıldı
17.06.2026 16:33
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Kahramanmaraş'ta inşaat molozları altında kalan yavru kedi itfaiye tarafından kurtarıldı.

Kahramanmaraş'ta inşaat molozlarının dökümü sırasında moloz altında kalan yavru kedi kurtarıldı.

Olay, Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi'nde meydana geldi. Moloz döküldüğü sırada moloz yığınları arasından gelen sesleri fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yaptıkları çalışmada molozların altında kalan kediyi bulunduğu yerden çıkararak kurtardı.

Kurtarılan yavru kediye su veren ekipler daha sonra yavru kediyi doğal yaşam alanına bıraktı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kahramanmaraş, 3. Sayfa, İtfaiye, İnşaat, Yaşam, Çevre, kedi, Son Dakika

Son Dakika Çevre Yavru Kedi Molozdan Kurtarıldı - Son Dakika

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