Yavru Kedi Not ile Kurtarıldı - Son Dakika
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Yavru Kedi Not ile Kurtarıldı

Yavru Kedi Not ile Kurtarıldı
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Burdur'da camda not bırakan vatandaş sayesinde yavru kedi itfaiye tarafından kurtarıldı.

Burdur'da aracının camında duyarlı bir vatandaşın bıraktığı "Aracı çalıştırma, itfaiyeyi ara" notu sayesinde motor bölümüne giren yavru kedinin hayatı kurtarıldı.

Olay, sabah saatlerinde Burdur'da meydana geldi. Park halindeki otomobilin yanına gelen vatandaş, aracın camına bırakılmış bir not olduğunu fark etti. Notta, "Araç kaputunun içinde kedi var. Aracı çalıştırma. İtfaiyeyi arayın" ifadelerinin yer aldığı görüldü. Notu okuduktan sonra aracını çalıştırmayan sürücü, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaptıkları kontrolde yavru kedinin otomobilin motor bölümüne girdiğini belirledi. Ekiplerin dikkatli çalışması sonucu yavru kedi sıkıştığı yerden herhangi bir zarar görmeden çıkarıldı. Kurtarılan yavru kedi, ekipler tarafından koruma altına alınarak barınağa götürüldü.

"Vatandaşın cama bıraktığı nottan dolayı çok teşekkür ettik"

Kediyi aracın motor kısmından çıkaran İtfaiye eri İsmail Şahin, "112 Çağrı Merkezine gelen ihbar üzerine kedi kurtarma vakasının olduğunu öğrendik. Kediyi kurtarmak için itfaiyeden çıkış yaptık. Olay yerine vardığımız zaman aracın camının önünde bir not gördük. Bu notu gördükten sonra kedinin motor kısmında sıkışmış halde olduğunu gördük. Kediyi her zaman yaptığımız şekilde kedi imkanlarımız ile kurtardık. Vatandaşın cama bıraktığı nottan dolayı çok teşekkür ettik. Çok duyarlı bir düşünce de bulunmuş. Tüm vatandaşlarımızın bu şekilde duyarlı olmalarını bekliyoruz, rica ediyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

Hayvan Hakları, İtfaiye, Burdur, Çevre, kedi, Son Dakika

Son Dakika Çevre Yavru Kedi Not ile Kurtarıldı - Son Dakika

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