Yavru Leylek Yuvasına Kavuştu

Elazığ'da yuvasından düşen yavru leylek, itfaiye ekipleri tarafından yerine geri konuldu.

Edinilen bilgiye göre, Koruk köyünde yavru bir leylek elektrik direğindeki yuvasından aşağı düştü. Yavru leyleği gören köy sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler itfaiye aracının merdiveniyle çıkarak leyleği yuvasına koydu. - ELAZIĞ