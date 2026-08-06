Yaya Geçidinde Öncelik İhlali
Eskişehir'de yaya geçidinde öncelik tanımayan sürücü, motosiklet kamerasıyla belgelendi.
Eskişehir'de yaya geçidinde öncelik tanımayan sürücü motosiklet kamerasıyla görüntülendi.
Tepebaşı ilçesine bağlı Eğitimciler Caddesi üzerinde seyreden bir otomobil, yaya geçidini kullanmak isteyen vatandaşa yol vermeyerek yaya önceliği kuralını hiçe saydığı anlar motosiklet kamerasına yansıdı.
Kaynak: İHA
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