Yedigelli Köyü\'nde Şenlik Coşkusu

31.05.2026 14:26
Kurban Bayramı’nda yapılan 2. Geleneksel Köy Şenlikleri büyük ilgiyle gerçekleştirildi.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Yedigelli Köyü'nde, Kurban Bayramı'nın 4. gününde düzenlenen 2. Geleneksel Köy Şenlikleri yoğun katılımla gerçekleştirildi. Köy meydanında düzenlenen etkinlikler, yediden yetmişe vatandaşları bir araya getirerek bayram coşkusunu doruğa çıkardı.

Alaplı Yedigelli Köyünde yapılan Şenlik kapsamında yumurta taşıma, sandalye kapmaca, su doldurma, mumyalama, halat çekme ve kıyafet giyme gibi birbirinden eğlenceli yarışmalar düzenlendi. Katılımcılar hem yarıştı hem de keyifli anlar yaşadı.

Etkinliğin en büyük ilgi gören bölümü ise ata sporu yağlı pehlivan güreşleri oldu. Davulu, cazgırı ve hakemiyle adeta gerçek bir er meydanına dönüşen alanda yaklaşık 50 güreşçi mücadele etti. Güreşlerde dereceye giren sporculara madalya verilirken, müsabakalara katılan tüm sporcular çeşitli ödül ve hediyelerle onurlandırıldı.

Organizasyonun düzenlenmesinde önemli rol üstlenen Abdullah Acar, yaptığı konuşmada bu tür etkinliklerin kültürel değerlerin yaşatılması açısından büyük önem taşıdığını belirterek, "Bu organizasyonlar sadece eğlence değil, aynı zamanda kültürümüzü yaşatmak ve gelecek nesillere miras bırakmak için önemli bir fırsattır. Geçtiğimiz yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz şenliklerin bu yıl ikincisini düzenledik. Komite ve muhtarlık olarak gelecek yıl daha kapsamlı bir organizasyon gerçekleştirmek için şimdiden söz veriyoruz. Emeği geçen tüm köylülerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Yedigelli Köyü Muhtarı Ferat Uludağ da etkinliğe katılan ve organizasyona destek veren herkese teşekkür ederek, şenliklerin önümüzdeki yıllarda daha modern bir alanda ve daha geniş kapsamlı şekilde sürdürüleceğini ifade etti.

Büyük ilgi gören şenlik, toplu hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından sona erdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlikler, Kültür, Çevre, Yaşam, Son Dakika

